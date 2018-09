Juan Martín Del Potro lamentó no conseguir el título: "Estoy muy triste por ser un perdedor"

None

La bronca aún no pasa. Juan Martín del Potro se mostró abatido tras la final perdida en el US Open y declaró que no paró de llorar desde que terminó el encuentro ante Novak Djokovic, nuevo número tres del mundo y flamante campeón del último Grand Slam del año.

"Estoy muy triste por ser un perdedor hoy, pero Novak se merecía tener el trofeo. Jugó un gran partido, un partido muy inteligente", apuntó frente a los medios de comunicación tras sucumbir en tres sets de 3-6, 6-7 (4/7), 3-6.

"Creo que hice un gran torneo pero es duro perder para mí. Estoy realmente triste por haber perdido la final de este campeonato porque le puse tanta pasión a la final intentando ganar el título... Ahora es el momento de tomarme un descanso, de ver cómo se siente mi cuerpo de cara al futuro y estar listo para el siguiente", añadió.

El de Tandil tuvo sus opciones en el segundo set pero acabó cediendo en el tie break. En el tercero también gozó de oportunidades de quiebre pero Djokovic brilló con luz propia, sumando su segundo Grand Slam de la temporada tras Wimbledon e igualando al estadounidense Pete Sampras con 14 en el tercer puesto de la clasificación histórica. El suizo Roger Federer, con 20, y el español Rafael Nadal, con 17, lideran la tabla

"Tuve mis oportunidades en el segundo y el tercer set. Pero estaba jugando al límite todo el tiempo, buscando golpes ganadores con mi derecha y con mi revés pero no pude conseguirlos porque Novak estaba ahí todo el tiempo. Es un gran campeón. Estoy muy contento por él", explicó.

"Me encuentro bien. Mi muñeca está respondiendo bien a pesar de haber jugado tantos partidos en las últimas dos semanas. Me siento bien con mi revés a dos manos también. Voy a seguir jugando al tenis unos cuantos años más. No sé cuándo será el último torneo de mi carrera pero estoy emocionado por poder seguir sorprendiéndome a mí mismo haciendo cosas como esta. Estoy muy motivado por seguir intentando ganar estos títulos", señaló

Fuente: tn