Pampita recordó a su hija Blanca en el aniversario de su muerte, y conmovió a Pico Mónaco

A seis años de la muerte de su pequeña hija Blanca, Pampita hizo una publicación en sus redes que conmovió a su ex pareja, el tenista Pico Mónaco.

Tras regresar al jurado del Bailando por un Sueño y brillar en la pantalla chica, Carolina ‘Pampita’ Ardohain abrió su corazón y realizó un emotivo posteo en sus redes sociales para recordar a Blanca, su hija que falleció hace seis años por una neumonía hemorrágica y que fue fruto de su amor con el actor chileno Benjamín Vicuña.

En este sentido, según puso verse en su publicación en Instagram, Pampitasubió un video en donde se puede ver a Blanca bailando y sonriendo a cámara mientras disfrutaba de un bello momento junto a su mamá. “Siempre en mi corazón”, decía la publicación de la modelo y conductora en la red social.

La realidad es que sus palabras no pasaron desapercibidas para la ex pareja de Pampita, el tenista Pico Mónaco, quien se mostró conmovido al publicar los emojis de un angelito y de un corazón. Actualmente, la publicación de la modelo recolectó más de 250.000 me gustas y cientos de comentarios.

Recordemos que, durante la mañana de hoy, Benjamín Vicuña también homenajeó a su hija Blanca en las redes sociales. En esta oportunidad, el actor chileno publicó un video de la niña jugando junto a un mensaje que decía: “Ya son 6 años, mi vida se partió en dos. Mi niña, mi primer amor desapareció por arte de magia. Me apretó la mano y voló. Aparecen estos videos y los atesoro como piezas arqueológicas de una historia que no termino de entender. Veo el video y trato de ver el truco, la despedida. Blanca, el alma más pura de seis años hizo su truco maestro hace seis años. Sigo preguntándome cómo lo hiciste, dónde estás?”.