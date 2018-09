A Belén Francese la criticaron por su cuerpo y no dudó en responder

A diario, Belén Francese comparte en su cuenta de Instagram las fotos y los videos más sensuales. Además de mostrar su día a día, publica fotos de sus infartantes looks y en bikini. Sin dudas, aunque el tiempo pase, Belu sigue teniendo uno de los mejores cuerpos de Argentina.

Sin embargo, nunca falta quien la critique. En uno de sus últimos posteos,Belén Francese recibió un comentario desagradable sobre su cuerpo. Sin pelos en la lengua, la vedette se desquitó e hizo su descargo en las redes sociales.

Si algo sé es de estética y visual. Trabajé de modelo gráfica y fui tapa de las revistas que consume tu marido o novio, todas. Hace años trabajo en la producción del programa de moda más exitoso del país. Pero más sé de belleza espiritual. Tu comentario es triste al género. Ya que en los tiempos que vivimos, yo trato de dar un mensaje de aceptarse tal cual uno es. Yo soy feliz con mis caderas. No todas las mujeres tienen tu suerte de gym o ganas o buena estima. Somos un universo distinto cada ser humano. En mis escalas de valores la belleza es ser auténtica. Acepto críticas constructivas, no las superficiales o básicas. Ya que no las comparto… ¡suerte en el gym!”, escribió Belén Francese. ¡Durísima!