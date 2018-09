Parece que Viotti se "desinfló" con su intención de auditar la obra pública

La intención de Viotti de auditar la obra pública en Rafaela, responde con seguridad a datos "inobjetables" que la gente de Cambiemos tiene y que provocarían un sismo en la Ciudad, pero por ahora parece que se desinfló

A Cambiemos le llegó una información muy concreta, sabían que con la misma podrían provocar un "sismo" en Rafaela y como la misma vendría del lado de la UCR , Viotti fue el encargado de tirar la bomba: AUDITAR LA OBRA PÚBLICA DEL PERONISMO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS.

Según lo que pudimos constatar, habría una información muy concreta que comprometería a un alto funcionario del gobierno de Castellano y muy allegado a Omar Perotti y a un importante empresario de la construcción de nuestra Ciudad.

Ese fue el principal argumento para que un siempre medido y en oportunidades timorato Viotti lanzara la bomba.

Lo cierto y concreto es que la próxima semana, Viotti estaría presentando el proyecto.

La gran duda que tendría Viotti y quienes conocen la "data" es si primero concurren a la justicia o se reservan esa carta para más adelante.

"El pibe maravilla" sabe que retacear la información a la justicia es un delito, por ello está consultando a sus más cercanos colaboradores.

Lo que parece concreto es que los "arrepentidos" ya llegaron a Rafaela, aunque en el caso de la información que manejaría Viotti se trataría más de un "despechado comercial" , alguien que no recibió lo que le habían prometido.

Es imposible tapar el sol con la mano, el sismo en Rafaela tarde o temprano vendrá y hay muchos que no duermen desde hace algunos días,

Que fue lo que dijo Viotti que ocasionó tanto revuelo en el Gobierno Municipal y en los amigos del poder

“Hemos recibido muchos reclamos por parte de vecinos, donde nos piden que auditemos y controlemos si la obra pública en nuestra ciudad fue realizada correctamente, para poder despejar dudas acerca de si en Rafaela en algún momento pudo haber pasado lo mismo que pasó a nivel nacional durante el gobierno Kirchnerista, donde la Justicia está empezando a demostrar que hubo coimas y desvío de fondos que terminaron llevándose a sus casas los propios funcionarios, o los utilizaron para hacer campañas políticas.



Por mi parte voy a pedir que en el presupuesto para el año que viene haya fondos destinados a hacer una auditoría externa que nos permita empezar a investigar con equipos técnicos externos, que no respondan políticamente a ningún sector, el uso de los dineros públicos.



Es importante la transparencia en la gestión pública, por eso necesitamos implementar auditorías serias, no auto-controles como los que hace en la actualidad el Intendente, donde sus propios funcionarios son los encargados de auditarlo. El auto-control no es un control efectivo, real y no es transparente. Si no hay nada para esconder, no debería haber problemas para permitir una auditoría externa seria.



Estamos en un momento importantísimo de la historia del país, donde es trascendental hacer las cosas correctamente, para que los argentinos vuelvan a confiar en la clase política, y la transparencia y el control deben ser dos acciones necesarias para llevar tranquilidad a los vecinos de que sus dineros son y fueron utilizados correctamente.



Creo que el intendente se va a negar a ser auditado, como lo viene haciendo desde hace tiempo, y va a justificarse diciendo que no podemos “gastar” fondos en la contratación de auditores externos, pero lo que debemos entender que la auditoría externa seria no es “un gasto” sino una inversión y un deber que tenemos toda la clase política. Además, estoy convencido que los fondos para realizar este tipo de controles están disponibles, sólo que hoy se están utilizando en cuestiones que no son prioritarias.



Si yo fuese intendente, sería el primero en pedir que me auditen, le daría todas las herramientas a los concejales de la oposición para que me controlen y de esa manera llevaría tranquilidad a los vecinos.”