Con las palomas y negruchos Castellano no sabe que hacer.

Quiere ser reelecto en su cargo, se muestra activo,inaugura obras, pero no puede resolver algo tan simple como es la "caca" de palomas y negruchos que tornan imposible transitar por las calles del centro.

Seguramente ustedes habrán pensado cuando hablé de "caca" que me estaba refiriendo a alguien en particular,algún miembro del gabinete, algún político amigo del Intendente o quizá a su gran jefe... ,No, lamento decirles que no, lamento decepcionarlos.

Me estoy refiriendo a la "caca" de las palomas y negruchos que invaden el centro de la Ciudad y que tornan realmente imposible transitarla y ni que hablar de estacionar un auto debajo de un árbol.

Lo peor de todo y lo más triste es que el escremento de estos bichitos es altamente perjudicial para la salud, en especial para las vías respiratorias de las personas, por lo que no sólo que estéticamente es asqueroso, si no que desde el aspecto de la salud de las personas es para preocuparse







Evidentemente el Intendente no sabe cómo solucionar el tema, aquí no hay cuestiones políticas de por medio como en la mayoría de sus actos de gobierno, es notorio que es lisa y llanamente incapacidad.

Con seguridad llegó el momento de los concejales, de demostrarle al Intendente que ellos si pueden solucionarlo, al fin y al cabo no estamos hablando de grandes erogaciones e inversiones... O quizá justamente ese sea el problema...