Lifschitz se plantó: “Yo no quiero ser socio del ajuste”

El gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, aseguró que "no" quiere ser "socio del ajuste" del gobierno nacional, en el marco de las discusiones por el Presupuesto 2019, y si bien dijo entender que "hay que garantizar la gobernabilidad", dejó en claro que pretende defender "los recursos de Santa Fe" y la idea de no hacer ajustes con impacto social "sobre los sectores más vulnerables".

"Nación insiste con el recorte de recursos a las provincias, y los gobiernos provinciales estamos planteando que si hay que hacer esfuerzos sean parejos, que todos los sectores de la economía hagan su aporte y que en definitiva los recursos que pierden las provincias son recursos que van volcados a políticas sociales o a subsidiar al transporte o a financiar las tarifas sociales de energía eléctrica, o la salud o la educación", afirmó el mandatario provincial.

Consultado por medios santafesinos acerca de la reunión que mantuvieron este jueves funcionarios de la Casa Rosada con los ministros de Economía de las provinciales, Lifschitz señaló que "no creemos que sea conveniente poner el eje en ese tipo de recortes, que si hay que buscar equilibrios fiscales hay que buscarlos por otras vías y esos es lo que se está discutiendo".

Acerca de la reunión del martes que viene del presidente Mauricio Macri con los gobernadores, con el objetivo de intentar cerrar un acuerdo sobre el presupuesto, el gobernador de Santa Fe destacó que "antes de la próxima reunión con el Presidente vamos a ver como siguen avanzando las conversaciones con el Gobierno y también entre los gobernadores".

"Yo no quiero ser un socio del ajuste, porque además no compartimos esa mirada de la política económica. Entendemos que hay que garantizar la gobernabilidad y tratar de poner el hombro pero al mismo tiempo queremos defender, por un lado los recursos que le corresponden a la provincia de Santa Fe, y por otro defender la necesidad de no hacer ajustes que tengan impacto social sobre los sectores más vulnerables", subrayó el santafesino.

Con información de Clarín