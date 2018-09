La provincia presentó la Copa Santa Fe Hockey

El gobernador Miguel Lifschitz presentó este jueves la Copa Santa Fe Hockey, certamen supervisado por la secretaría de Desarrollo Deportivo y coordinado por la Asociación Civil Más Hockey, que lidera la ex integrante de las Leonas, Ayelén Stepnik.

“Un gusto recibirlos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, que es el ámbito habitual de los actos institucionales de la provincia, y que en los últimos años también se ha convertido en un ámbito de presentación y de celebración de eventos muy importantes vinculados al deporte”, destacó Lifschitz.

“Aquí lanzamos cada una de las ediciones de la Copa Santa Fe de Fútbol, más tarde la Copa Santa Fe de Básquet y cómo no podía ser de otra manera ahora el Hockey, que en particular tiene un desarrollo extraordinario en toda la provincia".

“Para nosotros es parte de una política, de una estrategia priorizar el deporte como una política de Estado, entendiendo que hoy no es solo competencia, inclusión deportiva de jóvenes y niños, sino que tiene mucho que ver con la inclusión social, la integración de las familias, la formación y educación de los niños y jóvenes”, resaltó el gobernador.

“El deporte de alta competencia es también una herramienta de posicionamiento de las ciudades, las provincias, los países; una actividad que moviliza la economía y alienta el turismo, por lo cual es todo un acierto que los gobiernos tengan una fuerte inversión y una política de Estado para el desarrollo de la actividad deportiva, desde la alta competencia a la actividad de base, en la cual contamos en la provincia de Santa Fe con la colaboración inestimable y la tarea cotidiana de más de 1400 instituciones deportivas, y las asociaciones y federaciones locales que hacen un extraordinario trabajo”, concluyó Lifschitz.

SEGUNDA EDICIÓN

La titular de la Asociación Civil Más Hockey, Ayelén Stepnik, aseguró que “para nosotros es un gran desafío llevar esta segunda edición adelante por el éxito que tuvo el año pasado”.

“Estamos muy contentos de que la copa sea parte de esta realidad que está viviendo el hockey de la provincia, gracias a una decisión política del señor gobernador que se ve reflejada en inversiones y en aportes económicos para torneos”.

“Como todos saben, el año que viene la ciudad de Rosario y la provincia van a recibir a la Pro League, el primer nivel del hockey mundial; y tanto la ciudad de Rosario, como la de Santa Fe, van a tener carpetas de nivel mundial para eventos internacionales”, concluyó.

Por último, el presidente de la Asociación Santafesina de Hockey, Patricio López, agradeció “al gobierno de la provincia por haber incluido al hockey, desde el año pasado, en la Copa Santa Fe. Para nosotros es un evento muy importante, porque tiene en cuenta dos elementos muy importantes, la competencia deportiva y la parte humana, que tiene que ver con la federalización del deporte”.

COPA SANTA FE DE HOCKEY

En esta edición participan equipos afiliados a las cuatro asociaciones y las seis ligas independientes del norte de la provincia. Son 32 equipos que disputarán las seis etapas del certamen y, en total, se desarrollarán 31 partidos bajo el sistema de simple eliminación.

Para participar de dicho torneo se tuvieron en cuenta los resultados de los campeonatos oficiales del año 2017, tal como lo marca el reglamento de la competencia.

Los clubes que participaron en la instancia de clasificación fueron: por la Liga Interzonal Máximo Paz, el Club Atlético Paz e Independiente Bigand; por la Liga Interzonal Bustinza, el Club Atlético Cremería Carcarañá y el Club Atlético Huracán Bustinza; por la Liga Norteña, el Club Gimnasia de Vera y el club Huracán de La Criolla; por la Liga Costera, el Club Deportivo Alejandra y el club Huracán de San Javier; por el Círculo Reconquistense, el Club Stic de Las Toscas y el Club Adelante Reconquista; por la Asociación de Hockey Clubes del Norte, Las Panteras de Tacuarendí y el Club Central Florencia; por la Asociación de Hockey del Litoral, el Club Atlético Newell´s Old Boys A, el Club Atlético Fisherton A, el Rosario Rowing Club y el Club Atlético Susanense.

La segunda jornada de la Copa será este domingo 9 de septiembre en las siguientes sedes y horarios:

>> Sede Santa Fe. Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI). 4 partidos.

1. 10:30 horas Panteras Tacuarendí vs GER A.

2. 12:30 horas STIC Las Toscas vs Atlético del Rosario A.

3. 14:30 horas Adelante Reconquista vs Sportivo Norte Rafaela.

4. 16:30 horas Deportivo Alejandra vs 9 de Julio Rafaela.

>> Sede Rufino. Club Social Rufino. 4 partidos.

1. 10:30 horas Newbery Rufino vs Atlético Carcarañá.

2. 12:30 horas La Salle Santa Fe vs Independiente Bigand.

3. 14:30 horas Rosario Rowing vs Colón San Justo.

4. 16:30 horas Social Rufino vs N.O.B. A Rosario.

PRESENTES

Del acto, realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, participaron los representantes de la Confederación Argentina de Hockey, Luis Abruzzese y Hector Ceresola; el senador por el departamento La Capital, Miguel González; el secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catán; el subsecretario de Deportes y Fortalecimiento Institucionales, Carlos Iparraguirre; los directores provinciales de Deportes Federados y Fortalecimiento Deportivo, Daniel Bozikovich, y de Auditoria y Control de Gestión de la Lotería de Santa Fe, Alberto Molinas; entre otras autoridades.

Fuente: Agenciafe