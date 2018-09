Allanan el Instituto Próvolo de La Plata por un escándalo de supuesto abuso sexual a menores.

Efectivos policiales llevaban adelante este jueves un allanamiento en el Instituto Próvolo de La Plata, en el marco de la investigación por el caso de abuso sexual a chicos sordomudos que concurrieron a ese establecimiento entre las décadas de 1980 y 1990

Según trascendió, el operativo era instruido por la fiscal platense Cecilia Cordfield, a cargo de la UFIJ 15, especializada en Trata de Personas y Pedofilia, por la "posible comisión de delitos contra la integridad fiscal".

Durante el procedimiento, personal de la Policía Bonaerense inspeccionaba el edificio de 25 y 47, donde funciona una escuela para niños sordos e hipoacúsicos que años atrás habría sido escenario de múltiples casos de abusos sexuales.

Se indicó, de acuerdo a los primeros trascendidos, que el allanamiento fue ordenado en la búsqueda de elementos que aporten a la causa como documentación y registros fílmicos de víctimas y acusados..

La causa judicial data de 2016 cuando comenzaron a conocerse las primeras denuncias por abusos en el Instituto Próvolo de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, y se extendió con las denuncias vertidas en torno a la sede que funciona en La Plata, destaca en su web el diario platense El Día.

En torno a la investigación, Daniel Sgardelis, un hombre de 43 años que vive en Salta y que pasó su adolescencia en la institución platense entre 1982 y 1991, declaró el año pasado en la fiscalía platense que había sufrido golpizas y abusos por parte de sacerdotes, entre ellos Nicolás Corradi (83), quien también está implicado por los abusos denunciados en Mendoza junto al cura Horacio Corbacho

Según trascendió por entonces, a partir de una fuente judicial, Sgardelis "era golpeado con un palo, con patadas y fue abusado sexualmente".

Conforme la fuente, informó Télam en su momento, los testimonios "permiten trazar la hipótesis de que existía un plan de selección de víctimas, ya que había estrategias para captarlas según su edad y vulnerabilidad".

Una mamá relató el horror

Mariana Díaz, la mamá de tres nenes abusados, contó al canal TN que "en el caso de mis hijos, el nene más grande fue amenazado de muerte por el profesor de gimnasia, que no era profesor de gimnasia y le pegaba a los chicos mientras fumaba".

"También dijo que un hombre mostró los genitales a los chicos, y que las autoridades no respondieron", sostuvo.

"Mis hijos, como hablan un poco, no fueron abusados pero sí vieron a los chicos que no podían hablar", contó.

Sus tres chicos, incluso a edades de jardín de infantes, presenciaron semejante barbaridad.

"Hay una chica que se suicidó, y hay muchos chicos que no se pueden expresar. La Iglesia sigue amparando a los abusadores", indicó a TN.

