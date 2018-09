Bonafini amenaza: “Hay que parar el país tres días hasta que estos digan basta”

En otro incendiario discurso pronunciado en la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini comparó al gobierno de Mauricio Macri con la última dictadura militar y amenazó: "Hay que parar el país tres días hasta que estos digan 'basta'".

En esa línea, la titular de Madres de Plaza de Mayo calificó a los funcionarios nacionales de "cínicos, mentirosos, asesinos y dictadores", al tiempo que llamó a unificar los reclamos contra la gestión macrista.

Al respecto, sostuvo: "La cosa viene muy pesada. Es cierto que hay que organizar la bronca y no hay que organizar cosas pequeñas, porque no sirven. No podemos hacer 20 marchitas cada día, hay que parar el país tres días hasta que estos digan 'basta'".

Y agregó: "Esto tiene que estar en manos de los trabajadores. El pueblo los va a acompañar si paran el país por tres días. Paremos el país compañeros, basta de muerte, basta de secuestros, basta de asesinos". El tema que enojó a Bonafini, y que fue eje de su mensaje, fue la muerte de Ismael Ramírez, el chico asesinado durante un saqueo en Chaco.

Bonafini también apuntó contras los medios, a los que acusó de "fogonear" a la sociedad para justificar cuando un delincuente es abatido. "Ellos fogonean y dicen 'bueno, si robó'…entonces si el Gobierno, que son todos chorros, ¿qué tenemos que hacer?".

En otro tramo de su discurso, la dirigente acusó al gobierno porteño de "secuestrar niños" en situación de calle.

"Mientras nosotros hablamos si sube o baja el dólar, nos siguen matando. Hay secuestros de niños. Secuestran a los niños de calle que están con los padres viviendo en la calle, los que duermen en la vereda. Vienen a la noche y el gobierno de la Ciudad los secuestra", lanzó Bonafini.

Según su explicación, estos supuestos chicos sustraídos "son dados en adopción".

