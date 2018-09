Arriban al país smartphones ultra baratos

A la larga, los celulares económicos terminan resultando caros. Es que para abaratar costos, los fabrican con poco espacio de almacenamiento. Y con el correr del tiempo ese espacio termina siendo insuficiente para la cantidad de apps que se bajan, y sobre todo, por sus consecutivas actualizaciones. Así, es común escuchar que los usuarios se quejan porque el móvil “está por explotar”. Borran todos los días la memoria caché, quitan aplicaciones, buscan la manera de transferir fotos y videos a la tarjeta SD. Todo para lograr un cachito más de lugar para que el smartphone funcione bien. Pero así y todo, nada alcanza. Y al año de uso hay que cambiarlo.

Las empresas suelen medir la lealtad de sus clientes con el Net Promoter Score (NPS), lo que les indica el grado de satisfacción que tuvieron los consumidores con un producto a lo largo del tiempo. Y en el rubro de celulares, los peores índices por lejos, son los de la gama baja. “Sobre todo por el poco espacio de almacenamiento que les queda luego de unos pocos meses de uso. El soft evoluciona rápido y el hard en el mismo plazo comienza a quedarse corto, muy rápido”, explicó una fuente de la industria a Clarín.

Intentando dar una respuesta a esos consumidores, Google desarrolló Android Go, una versión liviana del sistema operativo que usan la enorme mayoría de los celulares en el mundo. En resumen, es una solución para móviles con componentes de baja gama, un sistema operativo que logra hacer funcionar bien a dispositivos con “poco hard”, para que puedan rendir mucho más, sobre todo con el correr del tiempo.

No es sólo un sistema operativo, es un ecosistema. Porque todo esto incluye apps especiales más livianas como YouTube Go, Facebook Lite, Gmail Go, Maps to Go. Nuestra idea con Go es llegar a los próximos mil millones de usuarios. Los consumidores nuevos del mundo que aún no tienen un celular. Así logramos acercar las mejores experiencias del Android original a la gama baja”, dice Matías Fuentes, Responsable de Comunicación de Producto de Google.

La última versión de Android Go que salió es la 8, y la 9 se espera para el correr de este año. El 8 funciona bien en celulares de 1 GB de RAM o menos, según informa Google, y las apps especiales para este sistema operativo son hasta un 50% más livianas. Por caso, en YouTube Go se pueden descargar los videos y verlos off line, lo que permite un buen ahorro en conectividad. Otra, Google Maps Go, ocupa 100 veces menos espacio que su hermano mayor. Claro, hay que resignar las vistas por satélite y casi todo lo relativo a imágenes de alta resolución, pero lo más importante lo tiene, como rutas y transporte público. También hay disponible una versión Go de Files, el administrador de almacenamiento que ayuda a liberar espacio.

El Quantum Mini, del grupo Positivo, es uno de los celulares con estas características que está a la venta en el país. Ofrece una pantalla de 4 pulgadas; cámaras frontal y trasera (ambas de 5 megapíxeles y con flash), sistema Android Oreo (8) Edición Go, procesador Quad-Core (1.3 GHz), conectividad 3G y la opción de usar hasta dos chips SIM. Además tiene 512 MB de RAM y 8 GB de almacenamiento. El precio: $ 1.999. “Fuimos los primeros en traer Android Go al país”, saca pecho Ariel Elizalde, Country Manager de Quantum en Argentina. “Y anda muy bien”, agrega. “Con Go las apps ocupan la mitad de espacio. Ya vendimos unas 5 mil unidades, y para fin de año vamos a sacar a la venta otro Go, con una pantalla un poco más grande”.

Otro que se subió a las góndolas del país es el Nokia 1, con pantalla de 4,5 pulgadas, procesador Quad Core, cámara trasera de 5 MP y delantera de 2 MP, 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento, conectividad 4G y tarjeta SIM dual. Corre con Android Go 8. Vale $ 4.399. “Esta versión de Go consume 3 GB, mientras que el clásico consume 5 o 6 GB, con lo cual con Go te queda mucho más espacio. Además los Nokia usan Android puro (sin agregados del fabricante del hard), lo que lo hace funcionar a la perfección”, resume Juan Olano, Portfolio Manager de HMD, la empresa que trajo de nuevo al país a Nokia.

Estos dos celulares usan procesadores MediaTek, algo más baratos y con poco menos recorrido en la industria que los Qualcomm.

El que sí tiene un Qualcomm Snapdragon (425) y que también incluye Android Go 8 es el Motorola E 5 Play, que sale el martes 11 de septiembre en el país. Viene con una pantalla de 5,3 pulgadas (formato 18:9), 1 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento, cámara trasera de 8 MP y frontal de 5 MP. Se estima que estará en alrededor de los 6.000 pesos. “Como verás, el móvil nuestro es mucho más que lo que exige el Go. Con el Motorola E5 Play te sobra. El Android 8 requiere 8 GB de almacenamiento y nosotros le pusimos 16 para que la gente entre con el pie derecho”, dice Martín Errante.

Huawei se va a sumar a la movida Go en el país en el primer trimestre de 2019. Va a traer el Y5, uno de los móviles más económicos de la firma. “Ese equipo viene con 16 GB para almacenamiento, y el sistema operativo no te consume más de 4″, precisa Luis Merida, Gerente de homologación de producto de Huawei. “El dispositivo -agrega- es de 5,5 pulgadas y se completa con 1 GB de RAM, dos cámaras con flash (8 MP y 5MP) y el procesador sería un MediaTeck de 4 núcleos”.

Samsung, la firma que vende más celulares en el mundo, también se anota. Según pudo saber Clarín va a traer un aparato con Android Go para fin de año. Quizá sea el Galaxy J2 Core, que lanzó en Malasia y la India el mes pasado. Está equipado con un procesador Exynos 7570 con 1GB de RAM, una pantalla de 5 pulgadas, cámara trasera de 8 MP, frontal de 5MP, 8 GB de almacenamiento ampliable vía microSD y batería de 2600 mAh removible.

Con información de www.notife.com