Jueces no pagan, Estado pierde $7000 M, total el campo pone

En medio del debate sobre la exención del impuesto a las Ganancias de jueces, funcionarios y empleados judiciales, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), asegura que el Estado perderá en 2018 casi 7.000 millones de pesos en recaudación.

"La no percepción del impuesto de Ganancias a jueces y empleados judiciales implica para 2018 casi 7.000 millones de pesos. No es un monto simbólico, sino una suma de dinero alta", aseguró en un reportaje a Cadena 3 Carmen Ryan, abogada y coordinadora del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ACIJ.

Según Ryan, "las exenciones de impuestos que se eligen dejar de percibir no son simbólicas, sino que implican una reducción a los fondos con que el Estado puede afrontar sus obligaciones".

"Son 6.911 millones de pesos, que implica 32 veces la inversión que se hace para luchar contra la violencia de género; es casi un 8% más de todo el dinero que se planeaba invertir este año para fortalecer el plan de jardines infantiles para garantizar el acceso a la educación a niños y niñas -que ahora no se está pudiendo ejecutar-; es 2 veces lo que se invierte en la niñez en programas federales a tavés de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; es un 70% del total del dinero de becas que invierte el Estado nacional en todo el país", ejemplificó.

En esa línea remarcó que cuando comenzaron a estudiar estas exenciones lo hicieron desde una mirada de "igualdad" y reiteró que "los fondos públicos son las herramientas que el Estado tiene para garantizar derechos.

Si bien aclaró que no se trata del único caso en el que se decide no cobrar impuestos, sí es el más escandalaso porque "no es razonable". Así cuestionó el argumento al que apelan los jueces de que pagarlo se atenta contra la "garantía de independencia" porque según Ryan, "no se trata de un impuesto específico, sino general que pagan todas las personas".

"En la mayoría de los países del mundo los jueces, como los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo pagan Ganancias", aseveró.