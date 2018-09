El dolor de Mar Tarres: “la obesidad me quitó a mi papá, no se lo voy a perdonar”

Mar Tarres es una influencer que se hizo conocida por mostrar sin miedo sus curvas. En una entrevista a PrimiciaYa.com, opinó de los comentarios negativos que recibió en las redes. “Cuando fui flaca me decían flaca put.. y ahora que soy gorda me dicen gorda pu.. En definitiva a la gente no le molestan los kilos de más, le molesta que co.. más que ellos y más siendo gorda“, explicó la modelo.



Muchos la critican porque alienta a las personas a ser obesos. Mar Tarres contó que ese no es su objetivo. Es más, está totalmente en contra de eso porque perdió a su padre por esa condición. Con sus publicaciones, ella busca concientizar a las personas de esta condición y alentarlos a tener una vida más sana. “La obesidad acarrea depresión y hace hace que engordes más. Yo trato que no se depriman por esto mis seguidores, si están más alegres van a tener más ganas de vivir”, afirmó.

También criticó el estereotipo de la modelo flaca y perfecta. “Me dicen que trabajo con mi cuerpo y la obesidad, ¿y cuál es el problema? Si Pampita trabaja con su cuerpo, es súper flaca y modelo. ¿Qué mi cuerpo no vale porque soy gorda?”, declaró Mar Tarres. Observó que la Argentina, a diferencia del resto del mundo, es gordofóbico y que ella está adelantada a su tiempo.