Revés judicial para CFK: Bonadió rechazó los pedidos de nulidad en la causa de los "cuadernos de la corrupción"

El juez Claudio Bonadio rechazó el pedido de nulidad por parte del abogado de la ex presidenta

El juez federal Claudio Bonadio rechazó hoy el pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner para que se anulara la causa de los cuadernos de la corrupción, cuestionando el llamado "fórum shopping", la violación de intimidad de Oscar Centeno y la forma en la que el chófer se convirtió en arrepentido. "Los 22 imputados que hasta el momento optaron por ser arrepentidos lo hicieron con la asistencia de sus letrados que son 17 defensas diferentes. Por ello, parece poco serio entrometerse en las estrategias de defensa de otros imputados con sus abogados", sostuvo el juez.

El planteo lo formuló la defensa de Carlos Alberto Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, pero lo apoyaron otros acusados: el ex secretario presidencial Oscar Parrilli; el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta; y el ex funcionario Hernán Gómez. También adhirieron el chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa Igor; el auditor Javier Fernández y los empresarios Gabriel Romero, Rodolfo Poblete y Juan Carlos Lascurain.

Por otra parte, el juez defendió la forma en que Centeno se convirtió en "imputado arrepentido". "Resulta por lo menos llamativo el planteo de las defensas en torno a la decisión tomada por el nombrado y el resto de los imputados que han querido beneficiarse con las disposiciones de la ley 27.304", afirmó. Y añadió: "Toda vez que no se verificó la violación de garantía alguna ni la comisión de un perjuicio cierto e irreparable, corresponde rechazar el planteo sostenido por las defensas".

