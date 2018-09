Patricia Bullrich: "Hay políticos importantes que promueven saqueos por WhatsApp"

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló anoche sobre los intentos de saqueo que se están produciendo en medio de la crisis económica y el aumento de la conflictividad social. Y denunció que hay "políticos importantes" en redes de WhatsApp que los promueven, pero no dio nombres.

"Cuando hay alguien que es parte del problema y no de la solución, lo denunciamos. Hoy hicimos dos denuncias sobre dos redes de Whatsapp donde creemos que hay dirigentes políticos importantes, que son los que están manejando estas cosas. Ya lo vamos a decir cuando lo sepamos", dijo la funcionaria.

En "Palabra de Leuco" (TN), Bullrich dijo que reciben llamadas de "gente que alerta sobre los saqueos". "Advierten sobre estos intentos organizados --señaló-- Me hacen acordar a Moyano cuando dice: 'Voy a hacer un paro nacional dentro de dos meses'. Planificar un paro nacional no es así. Esto nos pasa lo mismo: hay un Whatsapp que dice 'saqueos el sábado', como si fuera el gran baile el sábado, es decir una planificación".

Añadió: "Si algún argentino está en una situación compleja tiene a dónde ir, y no tiene que ir al saqueo, al whatsapp, no tiene que ir atrás de un puntero ni atrás de intento de desestabilización y que sepan que vamos a actuar con autoridad, no vamos a dejar que se avasalle la democracia ni las instituciones ni a un gobierno provincial o municipio, no importa de qué partido sea".

Bullrich dijo que en "Argentina las cosas tienen que tener orden y convivencia" y llegó a referirse a las manifestaciones como "el intento de generar una situación de guerra de guerrillas, de estar por todos lados para generar incertidumbre".

