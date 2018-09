“Esta soy yo 12 días después del parto”, la contundente respuesta de una modelo a las criticas por su cuerpo

Tras dos semanas de haber dado a luz, la modelo Candice Swanepoel disfrutó de unos relajados días en la playa de Brasil. Sin embargo, lejos de felicitarla, los que vieron las fotografías la criticaron duramente en las redes sociales por su cuerpo posparto.



La joven modelo de 29 años lució una bikini en la playa y muchos seguidores comenzaron a hablar de su “gordura”, diciéndole que debería sentirse avergonzada por mostrarse en ese estado físico.

Ante estas nefastas criticas, la modelo decidió contestar: “Esta soy yo 12 días después de haber tenido a mi hijo. Si tienen algo malo para decir de esto… mírense a ustedes mismos. La sociedad puede ser muy cruel con el otro. Los estándares de belleza son imposibles para las mujeres en estos días. No me siento avergonzada de mostrar mi panza postparto. Estoy orgullosa, de hecho. Lleve 9 meses a mi hijo ahí. Creo que me gané el derecho de tener una pequeña panza”, escribió la modelo en una historia de Instagram.

“¿Es porque soy una modelo? Bueno… también somos gente normal, déjenme disfrutar de la playa en paz. Yo no tengo que esconder mi panza solo porque hay personas que tienen estándares irreales de las mujeres. Nosotros creamos vida ¿qué crean ustedes? Mujeres, estamos todas juntas en esto, seamos amables entre nosotras”, siguió la modelo.