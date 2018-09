El oráculo de Carrió: "Vamos a terminar el mandato y a ganar las próximas elecciones"

Entrevistada en "Desde el Llano", la diputada dejó frases jugadas, fiel a su estilo. Sobre la reestructuración del Gabinete sostuvo: "Me parece muy bien que no hubo demasiados cambios. El mercado no te puede ganar, y Paolo Rocca tampoco. Este fue un golpe también de la vieja corporación económica. Yo estoy asistiendo un milagro. Pensé que podía terminar preso (Amado) Boudou, un pichi. Pero, ¿que Paolo Rocca vaya a Comodoro Py? ¿Que vaya (Enrique) Pescarmona, que no se le podía dirigir la palabra? (Aldo) Roggio, que tuvo que irse de la empresa. Acá cayó la patria contratista, la que tenía la vaca atada y que cada 10 años por devaluación nos tumbaba gobiernos y hacía lo que quería".

El optimismo de Carrió no dejó lugar a dudas. "Hay un vacío, sí. Se va a cubrir con la prosperidad de las clases medias y las clases exportadoras. ¿Cómo van a salir los pobres de la pobreza? Conjuntamente con la prosperidad y la alianza de las clases medias exportadoras y de consumo interno. Y vamos a trabajar todos, porque acá hay que tra - ba - jar. Ese es el esquema de prosperidad. Fue el esquema de la época liberal de Marcelo T de Alvear, liberal social. Vamos a terminar el mandato y vamos a ganar la próxima elección. No tengas dudas", sostuvo.

"Nosotros en energía estamos entre las potencias del mundo dentro de 4 años. Estamos hablando de historia, no de elecciones", remarcó la diputada.

Lilita repitió su apoyo al Presidente y habló de la “solidez” del interbloque Cambiemos. “Nosotros estamos en apoyo irrestricto con el Presidente. Yo pongo las manos en el fuego por muy pocas personas. Y también pongo las manos en el fuego por él (Negri). Ésta es la solidez de Cambiemos. Vamos a incorporar peronistas republicanos y decentes, sí, pero cuando sea el momento. Hoy hay que sostener el Gobierno y había muchos que querían cambiar todo, y no eran los radicales”.

Carrió utilizó una metáfora para explicarle a la sociedad la situación en la que se encuentra el país. Como lo hizo en su cuenta de Twitter días atrás, dijo: "Estamos pasando en un tren por un túnel en una montaña, te da miedo. Vos sólo ves oscuridad, pero después de la oscuridad, salís y ves la luz".

Luego, aseveró: "Vamos a vivir los seis meses más difíciles de la Argentina pero vamos a hacer todo lo necesario para que esa luz que venga en el camino beneficie a todos los argentinos para siempre y se termine la patria del privilegio, la Argentina de los círculos, de las corporaciones, de los golpistas".

Y a la oposición, especialmente al Partido Justicialista, le dijo: "No joroben, esperen a las elecciones. No maten a los pobres, porque ustedes ponen muertos, muchachos. Lo vi en el 2001".

Con respecto al escándalo de corrupción K, Carrió insistió en aprobar la ley de extinción de dominio: “Vamos a recuperar el dinero, vamos a aprobar la extinción de dominio y si no el Presidente lo sacará con un Decreto de Necesidad y Urgencia. La ley de Pichetto es lo mismo que hoy, es decir que si vos lo procesás, le sacás la plata que incautaste. En cambio, nosotros proponemos un juicio sobre el bien. Si vos no podés explicar como jubilado que tenés 250 hectáreas, se te quita el bien, independientemente de la culpabilidad penal”.

Y luego sentenció: "El presidente está decidido a recuperar lo robado".

Más frases de Carrió

"Yo no puedo ir a Olivos, porque tiendo a ponerme un poquito nerviosa con los hipócritas. Ellos tienen una consideración buena de mí misma, pero no me banco la hipocresía. Ni me banco hablar siete horas".

“¿Cómo puede ser que yo esté tan entera? Y tiene que ver con Dios. Porque yo acabo de perder un hijo. Y sin embargo, tengo una fuerza que no sé de dónde viene. Lo único que yo critico a Cambiemos es que le tengan miedo al PJ. Hay que tenerlos cortitos y doblarles la apuesta”.

“¿Qué pasa en la Argentina que recuperar la tradición es una traición? ¿Qué les pasa a estos estúpidos, que se van contra las familias que construyeron la patria? Si ser bisnieto de San Martín es un pecado y de Belgrano es peor, porque son oligarcas. ¿Qué les pasa? ¿De dónde sacaron ese odio? Yo quiero recuperar esa tradición argentina decente y de palabras. En los pueblos y en las ciudades, la gente no se divide entre rica y pobre, sino entre decente y no decente. Por eso un usurero no transita por la calle, por eso no transitaba el padre de Kichner”.

“Si yo hubiera sido ansiosa, De Vido no estaba preso. Esperé 14 años. Entonces hay que tener paciencia. La construcción de una nueva nación la vamos a hacer, pero tenemos que tener templanza, paciencia y bancarnos la adversidad”.

Con información de www.totalnews.com.ar