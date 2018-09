Bono se quedó sin voz en pleno concierto de U2 en Berlín

La mítica banda irlandesa U2 canceló un concierto en Berlín la noche del sábado después de que su vocalista Bono perdiera la voz tras interpretar algunas canciones.

El grupo había iniciado el viernes la parte europea de su eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour en el Mercedes-Benz Arena de la capital alemana.

Un video grabado por un seguidor y subido en Twitter mostraba a Bono interrumpiendo su interpretación de “Beautiful Day” y diciendo a los asistentes con una voz ronca: “Lo siento mucho. Algo ha ocurrido y creo que no podemos continuar. No está bien para ustedes. Estoy seguro que no es un gran problema pero voy a tener que hacer algo”.

“Si alguien quiere irse a casa, está bien, tocaremos otro concierto para ustedes en otro momento (….) Paremos, paremos por 10 minutos”, agregó.

Claramente decepcionados, los seguidores del grupo respondieron con un tibio aplauso mientras se retiraban del lugar.

La banda inició la gira en América del Norte en el verano boreal después de lanzar su decimocuarto álbum de estudio “Songs of Experience”. El grupo no dijo si su show programado para el 4 de septiembre en la ciudad alemana de Colonia se realizaría.

A través de un comunicado publicado en la red, la banda explicó: “Sentimos mucho la cancelación de esta noche. Bono se encontraba en buen estado y tenía bien la voz antes del concierto y estábamos todos expectantes ante nuestra segunda noche en Berlín, pero después de unas cuantas canciones sufrió una total pérdida de voz“. “No sabemos lo que sucedió y estamos recibiendo asesoramiento médico”, agregaron.

Con información de Exitoína