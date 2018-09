Nicolás Cabré reveló cuál es el apodo que le puso a su hija Rufina

Nicolás Cabré estuvo en el programa de Mirtha Legrand y habló sobre el lazo que tiene con su hija, Rufina, de 4 años.

Allí, la definió como "el amor de su vida" y su fiel compañera: "Le digo 'Chiru'. Se fue deformando y quedó 'Chiru'. Me acompaña al teatro, tenía su camarín, su palco. Cuando grabamos ella está afuera del estudio. Es súper independiente. Se sabía todas las canciones de Sugar, tenía su vestido, su peluca de Sugar y sus zapatitos de tap. Imaginátela a ella con las bailarinas y con los brillos".



Y agregó: "A mí me alegra y me tranquiliza tenerla al lado, verla feliz, ver que sociabiliza, que se vale por ella misma".



Además, contó una anécdota: "El año pasado le hicimos el cumpleaños para sus compañeritos, para su familia y tuve que invitar a amigos de ella, amigos adultos míos, pero que también son amigos de ella. Fueron todas las bailarinas del teatro. Hice un cumpleaños para 60 personas. Y con cada uno tiene su vínculo".