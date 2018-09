Picante cruce entre Mirtha Legrand y Jimena Barón por el aborto: "Vos no me respetás"

No fue una discusión fuerte pero sí un momento tenso. Mirtha Legrand yJimena Barón expresaron sin vueltas sus opiniones contrarias sobre el aborto y la legalización.



Mientras Jimena contaba cómo su carrera había dado el giro que la llevó de la actuación a la música, Mirtha notó un detalle en su muñeca y desató un picante debate entre ambas: "Ahí te veo con la -por el pañuelo verde-... Yo soy celeste pero te respeto. Respetame vos a mí".



"Pero es que no puedo respetarte. O sea, no puedo respetar aquello que va en contra del respeto hacia las mujeres", respondió la actriz y cantante.



"No me vas a hacer cambiar de idea", le dijo La Chiqui. "Es difícil respetar a una manera de pensar que ignora que hay mujeres que mueren...", expresó con dureza Barón.



"Es una cuestión generacional también", quiso reforzar su parecer la conductora. Jimena le dijo que no creía que fuese así pero que entonces era momento de "aggionarse". "Yo tengo una forma de ser, soy católica, practicante, no voy a cambiar",le retrucó la diva.