Nuevas críticas del campo a un posible anuncio sobre retenciones: "Volvemos a la Argentina de antes"

"Hablamos con el ministerio de Agroindustria y nos dicen que hoy no hay nada, pero sabemos que se está estudiando. Este Gobierno dijo que apostaba a un modelo productivo en el que las retenciones eran un instrumento del pasado y estamos volviendo a la Argentina de antes", criticó el titular de CRA en diálogo con radio Continental.

"Sabemos del déficit fiscal y que la intención está pese a que el Presidente no lo quiera. Estamos en un momento complicado, pero así se vulneran conceptos de cambios profundos en la Argentina. Se rompe el contrato de confianza del campo con el Gobierno", agregó.

Chiesa dijo que los rumores y trascendidos generaron "mucho descontento" entre los integrantes de CRA y que están "divididos" en relación a las medidas que podrían tomar. "Tengo gente dispuesta a salir a la ruta y otra que dice que hay que hacer un sacrificio porque el país está mal", concluyó.

Durante las últimas horas, el presidente de la entidad cooperativista Coninagro, Carlos Iannizzotto, consideró "inapropiado" aplicar más impuestos y sostuvo que "en los últimos anuncios, el Gobierno dijo que iba a trabajar por el déficit achicando el gasto".

"Colocar impuestos justamente a lo que muchas veces el mismo Gobierno tiene esperanzados en ser la fuente de las divisas, que es el campo, entonces también nos parece desde ese punto de vista inadecuado gravar y ser extractivo en las actividades agroindustriales generadoras de divisas", agregó.

Señaló que "no se pueden aplicar medidas impositivas para achicar el déficit, sino medidas totalmente diferentes, productivas, que lleven al trabajo y al empleo".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, advirtió que aplicar retenciones o reducir su disminución "sería tropezar dos veces con la misma piedra" y afirmó que "con la baja de las retenciones se motorizó la economía del interior, que es una manera más federal" del reparto de la riqueza.

Consultado acerca de las ganancias que generan a la actividad la devaluación del peso, el presidente de la SRA analizó que "no beneficia a todos los sectores, porque no todos exportan, depende de cada estructura de costos".

"Es más eficiente que tributemos vía impuesto a las ganancias que recortar la capacidad exportadora", indicó el dirigente.

Mientras que Horacio Salaverri, tesorero de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), manifestó que "las retenciones no dieron resultados y cuando se quitaron se multiplicaron las producciones de maíz y trigo".

"No es un buen impuesto para nada y no debería existir. Ahora, si la situación amerita una emergencia, habría que ver si todos los sectores estarían dispuestos a hacer una colaboración, ver lo que cada uno puede aportar, no sólo el campo por supuesto", precisó.

Fuente: Ámbito