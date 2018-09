LOS RÍOS REVUELTOS

Isaías ABRUTZKY / Especial para Diario Córdoba





El gobierno hace malabares con unas cuantas variables de la economía. Muestra la misma destreza que exhiben los muchachos que intentan ganarse la vida lanzando bolos al aire para recibir una moneda de los automovilistas que esperan el semáforo.

Esas variables son la tasa de interés, el uso de las reservas del Banco Central, las retenciones, la forma en que se liquidan las exportaciones, la cantidad de dinero que tienen que tener inmovilizada los bancos (encaje), colocación de deuda, la inflación, lo que el Estado recauda, lo que gasta, y algunas más.

Al malabarista, cada vez que se demora, se acelera en lanzar un bolo o lo arroja con un ligerísimo desvío, se le desbarajusta el sistema y todos los bolos van al suelo.

Un mecánico de autos puso un cartel en su taller, que decía: Aquí podemos hacer trabajos buenos, rápidos y baratos.

Pero no todo eso a la vez: si es bueno y rápido, no puede ser barato; si es bueno y barato no puede ser rápido. Y si es rápido y barato no puede ser bueno.

Esto es algo que sería interesante que entendieran el presidente y sus funcionarios. Las cosas andan bien cuando las tres condiciones están en armonía. Si queremos forzar algunas, se nos van a descalabrar las otras.

Los productores del agro se resisten a las retenciones: “Trabajamos la tierra, y recogemos sus frutos con esfuerzo y sacrificio. De lo que obtenemos pagamos los mismos impuestos que cualquier otro ¿por que se nos castiga con un impuesto extra, como son las retenciones? ¿Justo a nosotros, que somos lo que producimos los bienes exportables, los que se traducen en los dólares que tanto necesita el país?”

Por su parte, el ama de casa, con su bolsita de compras va a la panadería y encuentra que el kilo de pan común le cuesta cincuenta, sesenta pesos, o más, una suma terrorífica para el presupuesto familiar. Y pregunta ¿Por qué tengo que pagar de mis flacos bolsillos que en el mercado de Chicago aumente el precio de los commodities o que los inversores locales o extranjeros se lancen hacia los dólares como náufragos hacia un madero que ven flotando en el mar?

Hay quien considera que lo mejor es que el Estado no exista en absoluto; que la libre contratacion entre privados -empresarios y trabajadores- arregla las cosas por sí sola. Otros piensan que podría aceptarse como el mal menor dejar a cargo del Estado la defensa, la seguridad interior, la justicia, tal vez alguna participación en la salud pública y la educación, y poco más.

Y, sin duda conformando una mayoría, están los que asumen que el Estado no solamente tiene que existir, sino que también -y principalmente- su papel, además de los aspectos señalados, es el de armonizar la sociedad, tratando de equilibrar las oportunidades de cada uno de quienes la integran, y asistiendo a quienes, por lo que fuera, quedaron desamparados.

Para cumplimentar esos fines, el gobierno (los tres poderes, no solamente el Ejecutivo) dispone de diversos recursos regulatorios, que incluyen principalmente los aduaneros, los impositivos y los presupuestarios, entre muchos otros.

Claro, esa tarea requiere tocar intereses, y los sectores concentrados no quieren resignar nada de su parte. Por eso es que la marcha de la economía requiere un fuerte compromiso político. El presidente Macri seleccionó a sus colaboradores en el ámbito empresario, principalmente

bancario y financiero, y del agro, con escasa participación de la industria. La reacción del “campo” -cuando a través de una sugerencia del FMI (que ya es mucho decir) se habló en medios oficiales de frenar el plan de reducción de las retenciones a la soja- es más que aleccionadora. Con el expresidente de la Sociedad Rural como ministro de la agroindustria, se adelantaron a expresar un contundente NO. Y la respuesta del gobierno fue agachar la cabeza y buscar por otro lado.

Conciliar los intereses contrapuestos es tarea de quien gobierna. Pero el gobierno fracasa en ello, por una mezcla de fundamentalismo ideológico y de incompetencia. Por ejemplo, adhiere a una lógica binaria en relación al dólar: si la cotización de la moneda estadounidense es baja, los importadores se hacen una fiesta, perjudicando a la industria nacional, que queda fuera de competencia. Si el dólar, por el contrario, está caro, festejan los exportadores y sufren las clases populares, por el aumento de los precios.

¿Problema irresoluble? Para nada. La encrucijada se resuelve simplemente dejando de lado el empecinamiento del gobierno en el modelo de tipo de cambio único. Esto quiere decir que, según la necesidad de que se trate, el dólar tiene distintos precios. De esta forma, el que quiere ahorrar para el colchón o para enviar sus dólares a hacer negocios en Miami, pagará el precio que fije la ley de la oferta y la demanda en el ámbito privado, esto es, en las casas de cambio y bancos. Pero el Central no deberá sacar de sus reservas para ese fin.

Los importadores, por su parte, accederán a la divisas que necesitan según el producto. Sin entrar en detalles digamos que para rubros estratégicos como los insumos para la industria, los medicamentos, equipos de alta tecnología que no se puedan producir en el pais, etc., el Banco Central proveerá los dólares a un valor más bajo que el que corresponda a los productos de consumo suntuario.

¿Y el turismo? Preguntarán, tal vez alarmados, quienes aman tomar vacaciones en Brasil o en Miami. Bueno, un par de viajes se podrán hacer a un dólar bajo, y el resto deberán procurárselos en el mercado.

¿Fácil? No, por aquello que ya sabemos de que “hecha la ley hecha la trampa”. Siempre habrá quien intente vestir a los chocolates suizos con el ropaje de medicamentos para el alzheimer, y otros intentos de burlar la ley. Pero si en Tribunales tienen tiempo para fotocopias de cuadernos inventados también podrán tenerlo para este tipo de casos.

Mientras tanto, la rebaja nominal del 13% de los salarios y las jubilaciones impuesta por el gobierno de De la Rúa queda minúscula frente a la pérdida de poder adquisitivo que está teniendo lugar ahora. Y aunque el rostro del presidente y de los miembros de su entorno se muestran preocupados, en el fondo Mauricio Macri esta logrando lo que proclamaba años atrás: “Hay que bajar los costos, y el salario es un costo más”.