Usain Bolt jugó sus primero 20 minutos como futbolista y terminó muerto

El rey de Sprint, Usain Bolt, hizo su tan esperado debut en el fútbol este viernes, ante miles de fanáticos. Sin embargo, su resistencia no fue la esperada en los 20 minutos que estuvo en el césped. Su equipo, los Central Coast Mariners, goleó por 6-1 a un equipo amateur en un partido de pretemporada.

La superestrella jamaicana, que es un gran fan del Manchester United, tuvo un puñado de oportunidades para estrenarse como goleador, pero no pudo concretarlas. En la jugada más clara, no logró empujar el balón por no llegar a tiempo.

El plusmarquista está entrenando con el equipo australiano por un tiempo indefinido, y le intenta demostrar a la institución que tiene lo que se necesita para obtener su primer contrato profesional como futbolista.



Su llegada ha generado un gran alboroto en el club de Gosford, 75 kilómetros al norte de Sídney, y unas 10.000 personas llenaron el Central Coast Stadium, una participación prácticamente sin precedentes en un juego de pretemporada.

Después de un par de sesiones de entrenamiento desde que llegó, la semana pasada, el hombre más rápido en la tierra observó ávidamente desde la banca mientras los Marineros comenzaban a golear desde temprano al rival.

No tuvo que esperar mucho para celebrar. Fue apenas a los 20 segundos después del saque inicial que su equipo abrió el marcador gracias a un tiro de Jack Clisby desde el borde del área, mientras el jamaiquino aplaudía desde la línea lateral.



Estaban 5-0 arriba en el descanso y una masacre parecía inminente. El ocho veces campeón olímpico, que seguía el encuentro con atención, usaba guantes y parecía relajado, a pesar de admitir que tuvo nervios durante la semana.

Usando la camiseta número 95 en un guiño a su récord mundial de los 100 m, finalmente hizo su entrada después de 71 minutos con grandes aplausos de la multitud y los fuegos artificiales.



Se ubicó como extremo izquierdo y tuvo un par de ocasiones de gol. Intentaron buscar al atleta por las bandas con centros, aprovechando su altura, pero no pudo conectar el disparo. La más clara fue un cambio de punta al que curiosamente no llegó a tiempo para empujar el balón.

Al término del partido se pudo ver al medallista olímpico sumamente agitado y lleno de sudor. Posteriormente, Bolt admitió que se cansó rápidamente, ya que es un atleta en el que predomina la velocidad en corto sobre la resistencia en tramos largos.







