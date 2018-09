Qué es de la vida de Rupert Grint, el actor de Harry Potter

Rupert Grint es recordado por la saga de Harry Potter. Sin dudas, su rol como Ron Weasley es el más recordado. Pero comenzó su camino en la actuación cuando apenas tenía 11 años y hoy, con 30 recién cumplidos, muchos se preguntan qué fue de su vida.

Antes de finalizar su papel como Ron Weasley, entre 2006 y 2010 estrenó tres películas independientes -“Driving lessons”, “Cherrybomb” y “Blanco escurridizo”. Lamentablemente, todos obtuvieron malas críticas y poca repercusión mediática. Muchos creyeron que en cuanto terminara la saga de Potter, terminaría su carrera actoral.



“Tuvimos unos años muy íntimos e intensos en esa burbuja. Cuando empecé, actuar no era algo que yo aspirase a hacer, nada con lo que yo había soñado. Quiero decir, que me enamoré mientras lo hacía, pero al final del trayecto me pregunté si eso era realmente lo que quería hacer”, contó Grint a una revista norteamericana.

Así fue que descubrió que su primera ambición era convertirse en heladero debido a que el primer auto que manejó era un camión de helados.

Más tarde se lanzó al negocio hotelero, abriendo el Rigsy’s Guest House en Hereford, Inglaterra. Pero, luego de cuatro años de intentar llevarlo adelante el lugar se fundió.

El siguiente paso fue intentar regresar al mundo de la actuación. Fue entonces que grabó un piloto para una serie llamada “Super Clyde”. La serie salió al aire pero con otro actor protagonista.

Luego, participó del piloto de “Imperial Cast”, una serie basada en un cómic que no pasó el filtro de la cadena NBC. Continuando con esta mala racha llegó el filme “Moonwalkers” (2016) que fue otro auténtico fracaso.

En paralelo a estos últimos dos proyectos intentó triunfar en los teatros y con el dibujo.

Finalmente la buena racha comenzó en 2017. Grint protagonizó la serie “Snatch”, basada en la película de Guy Ritchie. Allí interpreta a un estafador con muchos problemas.

También ese año llegó “Sick Note”, una comedia dramática. Allí interpreta a un hombre que afronta una crisis existencial tras descubrir que sufre una enfermedad terminal.

Ambas series volverán este año por lo que se puede afirmar que Grint encontró su rumbo.