Fuerte denuncia contra Brad Pitt: aseguran que las casas que construyó hacen mal a la salud

La ONG de Brad Pitt, Make It Right, recibió varias denuncias por las viviendas que levantó para las víctimas del huracán Katrina.

Según la cadena estadounidense WWL-TV, el abogado Ron Austin presentará una denuncia colectiva contra la ONG fundada por el actor Brad Pitt. Los denunciantes son algunos de los beneficiados por las obras hechas por Make It Right después del huracán Katrina.

La catástrofe ocurrió en el sur de los Estados Unidos en 2005. Nueva Orleans fue una de las ciudades más afectadas, ya que 80% de la ciudad se inundó. Millones de personas perdieron sus hogares. En 2008, Brad Pittllevó a cabo con su fundación el levantamiento de cientos de casa ecológicas, que luego vendieron a precios bajos. El sueño del actor era ayudar a los afectados a que vuelvan a su ciudad. Sin embargo, varios de los que compraron esas viviendas no están contentos con el resultado.

Por lo visto, las viviendas se están desmoronando, en especial las entradas, los techos y las escaleras. Además tienen problemas con el cableo eléctrico y la plomeria. Aparentemente, la ONG utilizó materiales defectuosos que causaron problemas estructurales. A partir de estos problemas, los denunciantes aseguran que tiene problemas de salud como enfermedades y dolores de cabeza.

“Básicamente, Make it Right hizo muchas promesas de regresar y arreglar las casas que vendieron inicialmente a estas personas y no lo hicieron”, dijo el abogado. “Tenemos algunas personas que se han enfermado o creemos que están enfermas”, añadió.

Todavía no hay respuesta por parte de la ONG o de Brad Pitt. Sin embargo, puede que la responsabilidad caiga sobre un tercer actor. En 2015, Make It Right demandó a una fabricante de madera. Al parecer la empresa no quiso reemplazar la madera defectuosa ni pagar el costo de las reparaciones y la reconstrucción.