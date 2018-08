Novedades del Concejo

Por unanimidad y luego de un debate mínimo que no llegó a levantar temperatura, el Concejo Municipal aprobó el proyecto que permitirá al Departamento Ejecutivo redireccionar partidas de su presupuesto para comprar un vehículo para la Guardia Urbana o pagar el alquiler del inmueble donde se alojan los gendarmes afectados a tareas de seguridad en Rafaela. La iniciativa, que fue la última que se incluyó en el orden del día para la sesión de este jueves, se trató y se convirtió en ordenanza en no más de cinco minutos.

Los cruces entre oficialistas y opositores se dieron durante el último mes cuando el Ejecutivo oficializó su pedido ante los concejales y aumentaron de temperatura a inicios de esta semana cuando el jefe de Gabinete, Marcos Corach, sugirió que la oposición ponía palos en la rueda de la gestión al demorar el aval para readecuar partidas, una necesidad que se desprende por efectos de la inflación que hace que los fondos presupuestados a finales del año pasado no sean suficientes ahora. "Cuando se aprobó este presupuesto 2018 la inflación esperada para este año era del 15 por ciento, pero resulta que va a superar el 30, 32 o 35 por ciento. Además el dólar estaba por debajo de los 20 pesos mientras que hoy supera los 40 pesos", explicó en el par de minutos que se tomó para defender el proyecto. "A este ritmo de la devaluación de la economía este tipo de autorizaciones especiales para modificar partidas va a ser moneda corriente en el Concejo", agregó.

El proyecto explica claramente por qué es necesario que el Concejo avale las modificaciones presupuestarias. "El Artículo 6to.) inc c) de la Ordenanza N° 4.932 establece que cuando las partidas presupuestarias, Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a $ 300,000 de cada una de las Secretarías y Subsecretarías excedan hasta un 20% las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar y fundamentar al Concejo Municipal la necesidad de incremento de las mismas con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprometidos para cumplir con tal erogación", expresa. Y agrega que "dicho Artículo 6to. también establece que en caso que el Departamento Ejecutivo Municipal necesitara aumentar las erogaciones, deberá contar para ello con la aprobación del Concejo".

Garrappa enumeró que con la readecuación de partidas Gendarmería se quedará en la ciudad ya que se pagará el alquiler del edificio donde se alojan los efectivos de esta fuerza federal, a la vez que se podrán comprar cámaras y cubiertas para que la Secretaría de Obras Públicas pueda continuar con sus actividades. También permitirá adquirir un vehículo para la GUR y equipar con más tecnología los móviles de esta guardia municipal, como así también hacer frente al traslado del Departamento de Licencias de Conducir de su actual sede de bulevar Yrigoyen a un amplio salón ubicado en avenida Santa Fe y Echeverría.

Por último, a modo de tirón de orejas para el bloque de concejales de Cambiemos que cuenta con la mayoría legislativa, Garrappa pidió mayor celeridad en el tratamiento de la reasignación de partidas "porque mientras nosotros nos demoramos aquí, afuera pasan cosas" en relación a la fuerte devaluación de esta semana. Nadie de la oposición recogió el guante ni respondió en un horario, 14:30, donde una nueva corrida bancaria ponía patas para arriba la economía argentina.

DISCUSION POR LAS

CONDICIONES LABORALES

El proyecto de ordenanza impulsado por el concejal del Frente Progresista, Lisandro Mársico, para construir una sala de reducciones de restos humanos que garanticen un área de trabajo digna para los empleados municipales fue aprobado aunque luego de un contrapunto entre el autor de la iniciativa y los ediles oficialistas Garrappa y Jorge Muriel.

Con tono de docente, Mársico hizo una introducción de cinco minutos en torno a la historia del "constitucionalismo social en la Argentina" para luego cuestionar al gobierno municipal de extracción justicialista porque "sus empleados no tienen condiciones dignas de trabajo". "Los trabajadores en el Cementerio dedicados a la tarea de exhumación tienen una labor horrible que desarrollan en condiciones indignas", disparó. Dijo que había visitado ayer por la mañana el lugar, mostró fotos y denunció que los baños no tenían agua en la Estación Recicladora ubicada frente al Cementerio.

Y fue por más al expresar que el Concejo votó el año pasado una partida de 500 mil pesos para que el Ejecutivo mejore el estado de los sanitarios del Corralón Municipal donde trabajan más de 300 empleados. "Pero no se hizo nada mientras ya está terminando agosto", bramó entre queja y reto.

Muriel y Garrappa ensayaron una defensa al sostener que la sala de reducciones ya está en plena construcción por lo que la ordenanza "no sería necesaria" aunque acompañarían con su voto afirmativo. "Los planos están desde enero y el expediente desde el 5 de marzo. Es cierto que las condiciones en las que se hace la actividad son infrahumanas. Se avanza, quizás algo lento, pero se avanza con la obra", puntualizó Muriel.

Por su parte, Garrappa destacó "el funcionamiento del Comité Mixto integrado por el gremio municipal y el Ejecutivo para consensuar medidas que mejoren las condiciones de trabajo".

Mársico tuvo la última palabra antes de la votación al exigir "sinceridad", señalar que "al Comité Mixto el DEM le da la bolilla que quiere y que "acá no hay nada que decir, acá hay que hacer".

Por otra parte, el Concejo aprobó varios proyectos de comunicación del bloque de Cambiemos para que se mejore la señalética que anuncia el desvío de tránsito pesado al este de la ciudad, a la altura de la Ruta 70 y calle Tettamanti, para que se coloquen nomencladores en un sector del barrio Mora y se reparen los juegos infantiles del Parque Municipal de Villa Podio y se coloquen un cesto en este espacio verde al que consideran, está descuidado. También fue aprobada una iniciativa de Mársico para que se instale una garita de colectivos en la esquina de 500 Millas y Miguel Giay de barrio Güemes.

Fuente: La Opinión