Guillermo Moreno: "El mercado le dijo 'game over' a Mauricio Macri"

El ex secretario de Comercio habló de "super crisis" y consideró que los funcionarios de Cambiemos "son vagos y no saben"

Tras otra jornada con una fuerte escalada del dólar, Guillermo Moreno volvió a dejar críticas para el equipo económico de Cambiemos y opinó sobre el comportamiento de los mercados tras el mensaje de Mauricio Macri. De todos modos, también dejó una autocrítica sobre la situación que dejó el kirchnerismo.

El ex secretario de Comercio resumió con su particular estilo lo que fue otra jornada de turbulencias: "Lo que aconteció con Macri hablando y el mercado haciendo lo que hizo fue que el mercado le dijo 'Macri, se terminó el juego, game over'".

Para Moreno, "el problema es que no cierra el 2018, el 2019 es muy a largo plazo". A propósito, agregó: "Las cuentas del 2018 no cerraron porque están mal hechas las cuentas. Estos muchachos no son aptos técnicamente y, aparte de ser vagos, no saben".



Luego, durante una entrevista con Alejandro Fantino en América, el ex funcionario kirchnerista consideró que Cambiemos atraviesa una "super crisis" en dos frentes. Y para explicarlo hizo alusión a los gobiernos inconclusos de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa.

"La super crisis implica que estos muchachos generaron en dos años y medio inconsistencias macroeconómicas que coinciden con las que hicieron colapsar el gobierno de Alfonsín en términos fiscales. Los gastos que tenía Alfonsín eral el doble de lo que recaudaba, y hoy estamos igual", argumentó.

Y completó: "No conformes con eso, generaron los mismos desequilibrios que colapsaron el gobierno de De la Rúa en términos externos. Hoy tenés un defecto de dolares en la generación que tiene que hacer la economía argentina de esas divisas, de una envergadura tal que es superior a la que terminó con el gobierno de De la Rúa, porque no saben de economía".

Moreno también dejó una autocrítica: "Está claro que dejamos algunos elementos de nuestra economía con problemas, pero ellos duplicaron el déficit fiscal en dos años y medio. Entonces, ¿quién es más malo?".

Por último, consultado sobre los avances de la investigación por la causa de lo cuadernos de las coimas, sintetizó: "El fallo de eso tardará muchos años y recién ahí se sabrá la verdad".







Fuente: Infobae