La nueva vida de Nino Dolce: de mediático a religioso

El ex cocinero se alejó de la televisión y busca limpiar su imagen. “Todos los días le pido perdón a Dios por las macanas que me mandé”, asegura

“Rezo todas las mañanas. Le agradezco a Dios por lo que tengo y le pido perdón por las macanas que me he mandado, que son muchas”. Alejado de la televisión y abocado al judaísmo, Nino Dolce habló de su nueva vida, la que intenta despegar de los escándalos mediáticos en los que quedó involucrado hace algunos años.

En entrevista con el ciclo Confrontados, el ex cocinero y participante del Gran Hermano Famosos, se sinceró y aseguró que no le gustaron sus últimas apariciones mediáticas. “Capaz estuve en el momento equivocado en el lugar justo y quedé marcado con una imagen que no era la que yo hubiese querido”, analizó quien llevaba una estrella de David en su cuello.

Además, aclaró que no quiere que lo llamen más Nino Dolce, sino por su nombre: Rómulo. “Y en el tempo al que voy, soy Noah”, agregó, y aclaró que si bien es judío de nacimiento, se abocó a su religión en 2015 y se hizo la circuncisión: “Fue con anestesia local, pero el tema es el después, la abstinencia”.

¿Qué es lo que más le costó sanar? “El ego”, reconoció. “La exposición te pone en un lugar… la salpicadora de carne a la que uno se somete es muy difícil de sanar”, explicó, y agregó: “Ahora, a la mujer la veo desde otro lugar. Entonces, tampoco podría estar trabajando con mujeres desnudas o encremándolas”.

¿Cuál es su misión? “Ser un buen padre y utilizar el potencial para hacer el bien y las cosas bien. Donde hubo oscuridad, siempre puede haber luz. Solo lo bueno y las bendiciones estarán conmigo durante todos los días de mi vida y habitaré en la casa del eterno por los siglos de los siglos”, finalizó la entrevista el ex mediático.

Con información de TeleShow