Caos vehicular por la carrera del fin de semana: un camión se llevó puesto a un taxi en Alem y Belgrano

El auto quedó destrozado, atrapado entre los muros de hormigón y el camión. "No sirve más", dijo el chofer.

En medio del caos vehicular por el cerramiento del circuito para que este fin de semana se presente el Súper TC2000 en nuestra ciudad, un violento accidente de tránsito se produjo este martes por la tarde en la zona de avenida Alem y Belgrano.



Allí, un camión Mercedes Benz colisionó con un taxi Fiat Uno, quedando el vehículo de menor porte atrapado entre el camión y los muros que dan forma al circuito callejero. Un segundo camión también se vio involucrado en el siniestro, mientras que otro auto, un Ford Fiesta, sufrió la rotura del parabrisas.

En el lugar trabajó personal del servicio de emergencia Sies 107 para dar asistencia a tres personas que sufrieron politraumatismos (el chofer y los dos pasajeros del taxi), aunque afortunadamente ninguno de los casos era de gravedad.



“Estaban los inspectores parando el tránsito y el camión me llevó puesto como venía”, dijo el conductor del auto de alquiler. “Venía con dos pasajeros, pero no tienen nada por suerte, pero el auto no sirve más”.

Con información de www.ellitoral.com