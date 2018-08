No son funcionarios malos, juegan para el otro equipo

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N





Todo sale mal en la economía para la inmensa mayoría de los argentinos. El Presidente Macri es tildado de incompetente y “poco leido” al decir de Alberto Fernández rememorando un dicho de su abuela. El mismo calificativo le cabe a los miembros de su gabinete económico, que no pasan de timberos de bolsa enriquecidos.

¿Alcanza con eso? No, porque cualquiera que sabe sumar dos más dos se da cuenta que estos muchachos embarcaron al país en un camino de desastre. La baja -y anulación,salvo el caso de la soja- de las retenciones no se toca. El derecho de los exportadores de no liquidar sus ventas no se toca. La libertad de comprar todos los dólares que cada uno quiera y sacarlos del país, no se toca. Las liberación de las importaciones, hasta de los productos agropecuarios más comunes entre los locales (cerdos, tomates, vino, manzanas, etc., etc.) no se toca.

Ninguno de los agujeros creados por el gobierno para que el chorro de dólares del Banco Central fluya libremente hasta que no quede un solo billete verde en el país, fue tapado. Ni siquiera en forma parcial.

Pero a esto se agrega el vuelco diario de cientos de millones de dólares al mercado, en el intento de detener el avance imparable de la cotización de la divisa norteamericana.

Según información del INDEC, las exportaciones en los primeros siete meses de 2018 suman US$ 35.205 millones; en igual período de 2017 el total fue de 33.549 M. Esto marca un aumento del 4,9%, que es una cifra alentadora. ¿Pero qué sucede con las importaciones? En 2017 demandaron US$ 36.913 M, en tanto en el año que corre exigieron US$ 41,072 M.

En resumen, las exportaciones crecieron 4,9% pero las importaciones fueron mayores en un impresionante 11,3%. El saldo de la balanza comercial en ese lapso de 2017 alcanzó a 3.363 millones de dólares, mientras que a 2018 corresponden 5.817 millones. Siempre tomando en consideración los primeros siete meses de cada año vemos que el déficit comercial se incrementó en 73%.

Ayer martes, el Central debió desprenderse de 200 millones de dólares para frenar el avance, sin evitar que la cotización llegara a 32,07 pesos, luego de tocar casi 33 pesos. Esta situación está creando rispideces con el FMI, ya que en este organismo no causa ninguna gracia que los fondos que presta a la Argentina desaparezcan por ese mecanismo. Pero para algunos observadores este disgusto es simplemente “pour la galerie”, para decir en francés lo que internamente expresamos como “para la gilada”.

Según esa forma de ver las cosas, el Fondo presta justamente con el fin de que se paguen los intereses y se permita repatriar el capital a los privados.

En un interesante artículo publicado por la CELAG, su Subdirector Ejecutivo, Guillermo Oglietti señala que “El FMI, cuya razón de ser es evitar crisis externas, ha contribuido a crear esta asimetría* al ser el principal promotor de la libre movilidad del capital”.**

Todo indica que el beneplácito del Fondo con que la Argentina no limite esa movilidad llegaba al empleo de los 7.500 millones de dólares, la mitad del primer trámo de 15.000 millones. Seguir dándole dinero a la Argentina para alimentar la fuga hace fruncir ciertos ceños en la organizacion. Por otra parte, al Fondo le interesa que los salarios bajen en términos de dólar, para mejorar la competitividad de las exportaciones. Entonces no le preocupa que la divisa aumente, más allá de que ese aumento se revierta en inflación, fogoneando la espiral ascendente entre ambos parámetros.

Lo cierto es que las fuentes de financiación se están cerrando para la Argentina: el riesgo país está por encima de los 700 puntos. El propio Presidente debe viajar a Nueva York para tratar de convencer a los dueños del dinero que se conmuevan y le dejen algo en la gorra.

Un default derivaría -como ya lo hizo en el pasado- en una gran desvalorización de los activos nacionales. Entonces Argentina, para poder seguir pagando su deuda, debería vender los bienes del Estado, de los que los capitales extranjeros se apropiarían con mucho gusto. Se filtró que el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, hablando ante empresarios norteamericanos señaló entre las buenas noticias -que por razones obvias no se pueden dar en el país- está el haber reducido los salarios de los trabajadores argentinos.

Con todo eso, lo que desde aquí se puede ver como incompetencia, es simplemente la ejecución de un plan de neto corte colonialista. Los resultados son malos para nosotros, pero eso es lo que menos les importa a sus ejecutores.

*Se refiere a que la libre movilidad del capital financiero aumentó los riesgos macroeconómicos y los beneficios financieros, sin que se creara una contrapartida en términos de regulación o coordinación monetaria internacional que contribuyera a contenerlos y distribuir los beneficios, si los hubiese.

**En la misma publicación Oglietti define el problema estructural de nuestros países, y trae una anécdota de Macri:

“El mayor problema estructural de América Latina es la debilidad externa. Nuestros países necesitan pagar por sus importaciones, incluyendo las de bienes de capital necesarias para desarrollarse y conseguir divisas con exportaciones -que tienen una oferta difícil de expandir y dependen de factores fuera de control, algunos fortuitos, como la lluvia celestial, y otros igual de fortuitos pero menos celestiales, como los precios de los commodities-. No conocer este problema, es desconocer todo respecto del desarrollo. En el famoso debate de 2015, el entoces candidato M. Macri dijo que Argentina “no tiene problemas de dólares”, porque “este país produce dólares” (sic). Prefiero creer que se trató de otra mentira electoral”.