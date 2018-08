Prat-Gay: "Para ordenar esta economía que es un quilombo, necesitás un ministro de Economía"

En una entrevista que concedió a Alejandro Fantino en Animales Sueltos, que se emite por América, el ex ministro de Hacienda también habló sobre las tensiones que mantuvo con la Casa Rosada mientras fue funcionario.

A continuación, sus principales frases:

"Lo que está pasando es que se están sincerando dos cosas centrales que han sido un lastre muy grande para Argentina durante muchos años: la corrupción y las variables económicas".



"En seis meses sinceramos el Indec, empezamos a tener un Instituto que te daba las cifras, eliminamos controles de capitales y de cambios, resolvimos la cuestión del juicio en Nueva York, logramos un sinceramiento de capitales récord mundial. Claramente no fue gradual".

"Sí teníamos la decisión de que, dadas las minorías que teníamos en las dos Cámaras y el punto de partida social que heredamos, no podíamos acelerar más. Si mirás solo las variables económicas como un académico, donde la gente es una celda en una planilla de Excel, por ahí podés ir a fondo, pero creo que hubiera sido un error gigantesco".

"Parte de la explicación del Gobierno sobre el dólar es relevante. Somos un país que depende mucho de las exportaciones agropecuarias. Si desaparece el 20% de las exportaciones por la sequía, tiene un impacto en el tipo de cambio".

"Tenía un problema con el esquema de funcionamiento del Gobierno. Se lo dije al equipo de Jefatura de Gabinete el primer día: 'Para ordenar esta economía que es un quilombo, necesitás un ministro de Economía".

"A mi ministerio le tocó desactivar las bombas más urgentes. Sabía que si lo hacíamos mal éramos boleta y si lo hacíamos bien teníamos buenas chances de ser boleta".

"Es muy difícil fijar una meta de inflación desde un ministerio si después desde otro va a venir un aumento de tarifas que es mucho más grande de lo necesario para cumplir con la meta".

"Tocarle la puerta al Fondo es reconocer que no pudiste ponerte de acuerdo con el resto de la dirigencia política para resolver los problemas. Yo creo que no es una decisión para celebrar".

"Cuando vas al Fondo pasan muchas cosas. La primera es que te retirás del mercado, el tipo que recurre al Fondo reconoció que no puede ir al mercado".

"Desde que se anunció el acuerdo, sufrieron los precios de los bonos. También Doña Rosa se sacudió cuando el Gobierno dijo que volvíamos".

"¿Pensás que puedo ser tan pelotudo como para decir que Argentina va a ir al default?".

"El Gobierno tiene que clarificar el camino. Vos no podés firmar un acuerdo con el Fondo y decirle que no necesitás la plata. Si mirás el acuerdo, Argentina le dice: 'Deme los primeros 15 mil millones, el resto no lo necesito'. Al Fondo le decís 'no necesito tu plata' y al mercado también. Entonces, ¿cómo vas a cerrar tu programa financiero? Eso es lo que está confundiendo a todos los inversores".







Fuente: Infobae