Jimena Barón y su insólita reflexión sobre la foto del Bailando: “salí con cara de…”

Como todos los años, la revista Gente publicó la famosa portada de los personajes del Bailando. Allí se pueden ver a todos las figuras que participaran este año, incluida Jimena Barón. Ella se sentó justo atrás de Marcelo Tinelli y se la ve muy alegre. La actriz se lo tomó con humor y dijo que salió “con cara de foca embalsamada”.

En su cuenta de Twitter escribió: ““No me siento nunca más al lado de @soylistorti, me hizo reír y salí con cara de foca embalsamada”. Por lo visto, José María Listorti, que estaba sentado al lado de Jimena Barón, le hizo un chiste que la hizo reír con muchas ganas justo cuando sacaron la foto. Listorti no tardó en contestarle: “Juaaaa! De que te estarás riendo????”