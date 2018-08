Corral: “Con las Escuelas de Trabajo, acompañamos a los jóvenes a proyectar su futuro”

Las iniciativas de empleo se concretan mediante la colaboración del gobierno nacional a través del Programa de Inserción Laboral (PIL) del Ministerio de Trabajo de la Nación, que genera las condiciones para que las empresas puedan tomar a los jóvenes. “Es un momento de alegría porque estamos compartiendo un logro de la ciudad, que es este de dar oportunidades”, expresó en la ocasión el mandatario local.

“Es un momento de alegría porque estamos compartiendo un logro de la ciudad, que es este de dar oportunidades”, expresó el intendente José Corral en el inicio del discurso que brindó en el acto que encabezó para reconocer a empresas locales que incorporaron jóvenes de Escuelas de Trabajo.

En total, fueron 30 las firmas de la ciudad que sumaron a sus planteles a mujeres y varones que realizaron cursos y talleres laborales en los espacios que gestiona el municipio. Estas iniciativas de empleo se concretan mediante la colaboración del gobierno nacional a través del Programa de Inserción Laboral (PIL) del Ministerio de Trabajo de la Nación, que genera las condiciones para que las empresas puedan tomar a los jóvenes.

Con esta iniciativa, ya suman 1.874 las personas que a través de las Escuelas de Trabajo accedieron a entrenamientos rentados en ámbitos laborales: 957 lo hicieron en el sector público y 917 en el sector privado. A su vez, a través del PIL quedaron efectivos en empresas 169 jóvenes.

Las secretarias General, María Martín, y de Desarrollo Social, Cecilia Battistutti, como también la directora de Escuelas de Trabajo, Eugenia Ziadi, y el Gerente de Empleo Regional Santa Fe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Javier Fernández, acompañaron al mandatario santafesino en el acto de entrega de las distinciones a los empresarios y jóvenes empleados que se desarrolló en la planta alta del Centro de Convenciones Estación Belgrano.

Proyectar futuro

“No es fácil en este tiempo, con las dificultades de la economía, brindar oportunidades a nuestros jóvenes, pero nos lo propusimos desde la Ciudad y lo estamos haciendo, gracias no solo a la tareas del gobierno y a los programas del gobierno nacional, y de las empresas, sino también de los propios jóvenes que aceptaron esta propuesta y se animaron a tener un futuro mejor, a prepararse para el día de mañana”, aseguró el Intendente ante los presentes.

El mandatario agradeció a los empresarios “por la decisión de tomar a un joven para capacitarlo, que puede ser un empleado en el futuro o puede no serlo, pero en cualquier caso significa una decisión de la empresa y lo que el municipio hace, y nos parece muy importante, es el seguimiento”. Sobre ese punto, hizo mención a las orientadoras y orientadores “que hacen un gran trabajo, haciendo la diferencia en ese trato humano y solidario como el de un hermano mayor. Están para guiarlos, para preguntarles si van bien, si hizo el esfuerzo de levantarse temprano. Porque a veces la primera tarea a vencer es cumplir con el horario y estar a tiempo”, sostuvo José Corral. Agregó que “dicen los empleadores que lo que más valoran son las habilidades sociales de estos jóvenes, el cumplir con la tarea, el llevarse bien con sus pares, el responder a las órdenes, resolver problemas. Esas habilidades sociales no se crean de un día para el otro sino que se hacen trabajando”. En ese contexto, el Intendente celebró y felicitó el trabajo de los equipos de las áreas de Desarrollo Social y Escuelas de Trabajo del Gobierno de la Ciudad “que permite guiar a nuestros jóvenes para que después puedan desplegar todo su potencial”.

Al dirigirse a las empresas santafesinas, definió que “son PyMEs, empresas familiares con nombres y apellido. Por eso, quiero agradecerles en este acto y decirles a los jóvenes que sigan y no aflojen, que sigan con ese mismo empeño, que van a crecer y progresar. Y a los empresarios que nos ayudan, les decimos que vamos a seguir brindándoles este camino”, cerró el Intendente.

Experiencia positiva

Mariela es representante de Credifiar y contó su experiencia con los jóvenes que se desempeñan en la firma a través del programa nacional: “Con las Escuelas de Trabajo venimos trabajando desde 2012, muy contentos. Tenemos una persona que ya está en planta permanente, otra que está en el Programa de Intermediación Laboral y dos en entrenamiento”, describió. Expresó que “para la gente que entra, es muchas veces su primera experiencia laboral y lo aprovechan, porque aprenden mucho en esos meses”. Finalmente, destacó que “la gente que hemos tomado viene muy bien preparada, no solo en la parte profesional sino también personal. Muchos valores hemos destacado y también el seguimiento que le hace la Municipalidad es muy importante para ellos y para nosotros. Esperamos seguir trabajando con ellos mucho tiempo más, estamos muy agradecidos”.

Luisa Ojeda tiene 23 años y hoy forma parte de la planta de trabajadores de la heladería y cafetería Carmiel. Todo comenzó cuando se acercó a las Escuelas de Trabajo del CIC de Facundo Zuviría. “Allí me ayudaron mucho para estar hoy acá”, dijo agradecida haciendo referencia a los coordinadores del programa municipal. “Ellos hicieron un seguimiento no sólo antes, sino durante el entrenamiento y ahora”, contó e invitó a todos “los jóvenes que todavía no se acercaron, o no se animan o están desanimados porque se anotaron a varios entrenamientos y todavía no quedaron que sigan intentando porque van a encontrar los mejores coordinadores en las Escuelas de Trabajo”.

