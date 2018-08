La convocatoria de la Cámara de Diputados de la Provincia para este miércoles

La Cámara de Diputados alteró su habitual cronograma de funcionamiento semanal y la actividad central será este miércoles donde el cuerpo ha sido convocada a Sesión Extraordinaria para las 10, y a la Sesión Ordinaria para las 15, aunque se destaca por su importancia política el pedido del Frente Progresista para discutir el mensaje del Poder Ejecutivo que habilita el tratamiento de convocatoria a elección de constituyentes para la reforma de la Constitución provincial. Con la firma de todo el Frente se solicitó la reunión Extraordinaria que el presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, convocó para las 10 mediante el decreto 041. El único tema habilitado para esa sesión es el expediente 34425 que contiene el mensaje 4685 del Poder Ejecutivo donde solicita habilitar la reforma constitucional.

El expediente no tiene dictamen de comisiones y, por ende, para su tratamiento necesitará una mayoría especial (dos tercios de los presentes) y en caso afirmativo luego se deberá constituir la cámara en comisión para elaborar un dictamen que deberá ser apoyado por dos tercios del cuerpo.

Actualmente el expediente sobre reforma se encuentra en la Comisión de Educación junto a tres proyectos ingresados sobre la temática por Luis Rubeo (PJ), Héctor Cavallero (PPS) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular). La comisión de Educación realizó cinco reuniones con distintos actores para discutir el asunto y lo tiene a dictamen. En la última reunión, la oposición se negó a tratarlo ante la convocatoria a la sesión de mañana. En el trámite parlamentario normal, la discusión debería pasar por otras tres comisiones.

La decisión del Frente Progresista de apurar el trámite y llevarlo al recinto esta semana no tendría el apoyo de los tres bloques opositores. El Frente Justicialista para la Victoria (11 miembros) y el interbloque Igualdad (4 integrantes) ya anticiparon que no habilitarán el tratamiento sobre tablas. El restante espacio, Cambiemos (10) no apoyará la reforma y tampoco avalaría el tratamiento sobre tablas. Este sector político hará público en próximas horas un pronunciamiento avalado por referentes provinciales.

En caso de que el proyecto no logre tener tratamiento sobre tablas seguirá en comisiones a la espera de los respectivos dictámenes. En cambio, si es rechazado en el tratamiento no podrá ser considerado en lo que resta del año parlamentario.

El mensaje ingresado a Diputados el 16 de abril consta de 18 artículos tras una extensa fundamentación. En el 1 aspira a que se declare “necesaria la reforma parcial de la Constitución” en las secciones, capítulos y artículos que enumera taxativamente. En el segundo habilita la reforma mediante la incorporación de artículos relacionados con materias como defensa y fortalecimiento del orden constitucional y democrático; nuevos derechos y garantías orientados a adecuar la Constitución Provincial a la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; perspectiva de género; inclusión de mecanismos de participación ciudadana y de democracia semidirecta tales como la Consulta Popular, Revocatoria de Mandato e Iniciativa Popular. Incorporación del Consejo Económico y Social; normas y principios rectores en materia de servicios públicos tendientes a garantizar la intransferibilidad de su titularidad; rango constitucional al Consejo de la Magistratura; al Ministerio Público de la Acusación, al Servicio Público de la Defensa; Defensoría del Pueblo, etc.

También se prevé la elección de convencionales constituyentes -sin PASO- dentro de los 120 días de sanción y el plazo de funcionamiento de 40 días. Prevé que la elección se haga tomando como distrito único a la provincia.

Lo que sigue

Tras la sesión Extraordinaria se hará la sesión semanal donde tiene entre las preferencias la futura ley de Educación que no tendría dictamen para llegar al recinto.

Invitación

El lunes, el diputado provincial Luis Rubeo envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, a fin de que considere la invitación al gobernador Miguel Lifschitz para presenciar, como invitado especial, la sesión Extraordinaria donde los legisladores discutirán el proyecto de reforma constitucional presentado por el Poder Ejecutivo.

El diputado justicialista busca “resaltar el valor institucional” que aportará este debate a la sociedad santafesina en su totalidad.

Con información de www.ellitoral.com