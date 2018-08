El gobierno les pedirá "colaboración" a las empresas involucradas para recuperar el dinero de la corrupción

El Gobierno evaluó que hay 7.000 millones de dólares embargados en la Justicia que se vinculan con causas de corrupción de la era kirchnerista y para recuperar parte de estos montos o poner mayores exigencias de transparencia a las empresas en su vínculo con el Estado el presidente Mauricio Macri instruyó al Ministerio de Justicia a avanzar con medidas tendientes a exigir a las compañías que aparecen en la causa de los cuadernos K que separen a los directivos nombrados y, a la vez, se fije una suerte de "contribución voluntaria" de devolución del dinero al Estado.

Tras una reunión con el presidente Macri y el equipo del Ministerio de Justicia, Germán Garavano detalló a Infobae que "desde el Gobierno se buscarán mecanismos tendientes a recuperar los montos de la corrupción y habrá estándares más exigentes para las empresas que realicen contratos de obra pública con el Estado".

De esta manera, Garavano dijo que en la reunión de su equipo con Macri se evaluó que hay unos 7.000 millones de dólares que provienen de embargos judiciales de causas de corrupción previas al caso de los cuadernos K. Este es el cálculo que hizo la Oficina Anticorrupción en función de los embargos ya dictados por la Justicia a ex funcionarios kirchneristas.

No obstante, con vistas hacia el futuro inmediato, se evalúa en el Gobierno emitir un decreto no solo para recuperar parte del dinero de la causa que investiga hoy el juez Claudio Bonadio sino también para fijar mayores exigencias a las empresas que tengan licitaciones con el Estado por la obra pública.

Ya que actualmente no hay una ley de extinción de dominio o que el proyecto del PJ que aprobó el Senado la semana pasada no podría ser retroactivo a las causas en curso, el Gobierno planteará una suerte de "contribución voluntaria" a las empresas involucradas en el caso de los cuadernos K para recuperar parte de los montos que perdió el Estado por la corrupción.

A su vez, desde el Gobierno se evaluó hoy en la reunión con Macri que aquellas empresas que tengan licitaciones con el Estado y aparezcan en la causa de los cuadernos K separen a los directivos mencionados como una señal de mayor transparencia en el proceso de licitación.

"Debemos aumentar los estándares de exigencia de transparencia a las empresas desde el Estado para que haya una continuidad de la obra pública", dijo Garavano al término de la reunión de su gabinete con Macri en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada.

El ministro de Justicia se refirió al proyecto de ley que aprobó el Senado la semana pasada de extinción de dominio y que no prevé la incautación de bienes o dinero a los involucrados en el caso de los cuadernos de la coima K, por medio de la figura de decomiso. En caso contrario, se profundizará esta idea desde el Gobierno por medio de un decreto que contemple una suerte de "contribución voluntaria" de las empresas para recuperar el dinero que perdió el Estado por la corrupción.

No obstante, en el encuentro con Macri no se descartó la posibilidad de que los diputados de Cambiemos insistan en el proyecto original de la ley de extinción de dominio que prevé abarcar a las causas de corrupción retroactivamente o a los casos con condenas que aún no están firmes.

A la vez, Garavano evaluó que la decisión del juez Bonadio de limitar la investigación del caso de los cuadernos K entre los años 2008 y 2015 es "una decisión de la Justicia" aunque destacó que "el Gobierno cree que se debe investigar todo independientemente de quién caiga".

Garavano mencionó también que desde el gobierno se impulsaron varias leyes tendientes a atacar la corrupción como la ley del arrepentido, la del testigo protegido o la ley de responsabilidad penal empresaria. No obstante, el ministro de Justicia admitió que hace falta una colaboración de las empresas para devolver cuanto antes el dinero de la corrupción y no esperar muchos años hasta que haya una sentencia firme de parte de la justicia.

En paralelo a estas medidas de recupero del dinero de la corrupción el gobierno anunció hoy la creación de un fideicomiso para dar continuidad a la obra pública que esta en manos de empresas mencionadas en la causa de los cuadernos K. Esto lo anunció el ministro de Transporte Guillermo Dietrich al evaluar hoy la continuidad de la obra pública y la necesidad de dar garantía a las empresas que tienen cláusulas donde deben frenar los proyectos por estar involucradas en causas de corrupción.

Fuente: Infobae