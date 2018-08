El BCRA vendió u$s 210 millones para contener al dólar, que igual marcó nuevo récord de $ 31,57

ECONOMÍA Por Daniel BLANCO GÓMEZ

Las dos veces que el mayorista intentó romper la barrera de los $ 31, el Central ofreció al mercado u$s 300 millones (u$s 600 M en total), de los cuales subastó u$s 210 millones. No obstante, el billete minorista ascendió 8 centavos y anotó su quinta suba al hilo. El blue, en tanto, escala 86 centavos a $ 32,20