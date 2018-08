Alfredo Casero, después del bypass: “Bajé 55 kilos y no quiero…”

En abril de 2017, Alfredo Casero quiso cambiar su salud y su estilo de vida y dio un volantazo. El actor se realizó un bypass gástrico para combatir la obesidady hoy su vida es muy distinta a lo que era.

“Estoy bárbaro con 55 kilos menos que no quiero recuperar nunca más. Como mucho menos, me cuido mucho más y voy al gimnasio dos veces por semana. Me siento en ritmo”, dijo Alfredo Casero.



Además, aclaró: “Todo esto es el resultado de un cambio que tuve que hacer: cambio de hábitos y de mentalidad”, explicó, visiblemente feliz con su cambio de figura.Cabe destacar que Alfredo Casero es uno de los protagonistas de The Host, la nueva súper producción de Adrián Suar que promete instalarse con un nuevo formato en la pantalla chica.