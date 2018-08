El protagonismo de Cristina es de invalorable ayuda para Macri

Siete días de política. El discurso de la ex presidenta en el Senado recordó las cadenas nacionales y retrocedió el almanaque a 2015. Eso no disminuye el malhumor con el gobierno, pero obtura cualquier oposición viable

Puede sonar paradójico, pero sobre lo único que hoy no hay dudas es que lo que predomina es la incertidumbre. Incertidumbre económica porque después de dos años de gradualismo quedó expuesta la extrema vulnerabilidad macro ante cualquier cambio externo. También por la falta de horizonte para el ciclo inflacionario y recesivo. A esto debe añadirse que el gobierno no puede poner freno al deterioro y ya perdió toda credibilidad entre los operadores económicos y la gente de a pie. La mayoría opina, como alguna vez confesó Eduardo Duhalde, que estamos en manos de dios.

Por su parte la incertidumbre política tiene una causa global, la distancia creciente entre dirigencia y sociedad, y una específica, el retorno de Cristina Kirchner al debate público que retrotrajo el almanaque a 2015.

Empujada por las cada vez más abrumadoras evidencias de corrupción durante su gobierno y el de Néstor, tuvo que salir del silencio y, a la hora de responder a las acusaciones, se mostró como era en las cadenas nacionales: una mezcla de realidad paralela, intolerancia y soberbia. El tiempo y la experiencia no le hacen mella.

La tragedia que esto significa para la oposición peronista subió a escena en la Cámara de Senadores durante el debate por los allanamientos solicitados por el juez Claudio Bonadío. La ex presidenta quiso manejar el trámite parlamentario de la cuestión y mostrar su liderazgo, pero terminó exhibiendo su carencia de una estrategia coherente y su soledad política.

En primer lugar comprometió a todo el PJ en su defensa. Demoró dos semanas lo inevitable pagando y haciéndole pagar a quienes la apoyaron un costo político innecesario. Harta de la defensa corporativa entre políticos, una multitud se reunió frente al Congreso para repudiarla a ella y a todos los peronistas que frenaban los allanamientos a pedido de ella. Y cuando la marea se hizo imparable cedió, pero improvisó una última demostración de poder que le salió mal: imponer sus condiciones a Bonadío.

La protesta ante el Congreso llevó las cosas mucho más atrás que 2015. Las remontó a 2001 cuando miles de ciudadanos querían linchar a los políticos que sólo representaban sus propios intereses. Para quienes vivieron aquellos episodios el "déja vu" resultó inevitable.

La defensa de la ex presidenta ante la Cámara alta consistió en un ataque contra casi todo el mundo. Primero ignoró el hecho de que empresarios y ex funcionarios de su gobierno confesaron el pago de coimas ante el juez. Acto seguido acusó al juez de parcialidad, a los arrepentidos de mentir (en su propio perjuicio, dicho sea de paso), al gobierno de inventar la corrupción "K" para tapar la realidad económica, al peronismo de quererla presa para proscribirla y a los medios de armar un "circo". Sólo se salvó "la cámpora" y su familia. Por ahora.

Nunca durante una atropellada catarsis de 45 minutos pronunció los nombres de José López, Uberti, Clarens, De Vido, Baratta, Jaime, etcétera. Usó la palabra "bolsos" una sola vez, pero para atribuírselos a Gabriela Michetti que, también dicho sea de paso, nunca tuvo un problema de "bolsos". Le robaron 35 mil dólares de su domicilio de los que tuvo que dar cuenta.

Otro detalle decisivo es que el que le respondió no fue el macrismo, sino el presidente del bloque peronista, Miguel Pichetto. Le pidió que no se victimizara y le prometió no ceder ante los pedidos de desaforarla. Va a poder ser candidata, si quiere presentarse, le aseguró, conciente de que si eso ocurre significará la lápida para el peronismo como en 2013, 2015 y 2017.

Su creciente protagonismo está haciendo pensar a la dirigencia peronista que puede cumplir el mismo papel que Raúl Alfonsín respecto del radicalismo. El dirigente que llevó a los radicales al poder en 1983 fue el mismo que impidió la renovación partidaria y redujo a la UCR al 2% del electorado hasta que Macri llegó para llevarla de vuelta al poder.

Las penurias por las que atraviesa el peronismo no atenúan, sin embargo. el pesimismo y la incertidumbre de los propios votantes de Cambiemos sobre el futuro inmediato. Prevalece el desaliento sobre la reaparición de crisis cíclicas y aunque son conscientes de la necesidad del ajuste, perdieron la esperanza en el cambio prometido.

Frente a este panorama sólo una rápida recuperación de la economía puede mejorar la posición del oficialismo para 2019. Mientras eso no ocurra sólo el protagonismo de CFK, muy funcional a Macri, será una precaria garantía de la gobernabilidad.

