CAMPEONES DE LA CORRUPMORALIZACIÓN

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N





Que Argentina es un país corrupto lo sabemos todos. No solamente estamos enterados sino que normalmente practicamos la corrupción. Quien nunca haya aceptado una rebaja a cambio de no recibir factura por su compra, o haya soportado el maltrato y horas de espera en un destacamento de la policía caminera por no “dar una contribución”, que lo reclame. Claro, son corrupciones de pequeño monto, más o menos obligadas por las circunstancias; no podemos menos que ser indulgentes con nosotros mismos ¿Qué voy a hacer? ¿Dejar a mi familia en el auto, bajo el rayo del sol por toda la tarde? Le tiré un 100 y seguí viaje. De la aduana, ni hablar.

Para los argentinos, la corrupción se produce cuando la escala es mayor que la de esas pequeñeces que nos toca vivir, y que justificamos. Pero ¿quien garantiza que si tuviéramos oportunidad no iriamos más allá?

En fin, concordemos en que la Argentina es un país corrupto. Pero en lo que tal vez no podamos ponernos de acuerdo es si quien va a terminar con la corrupción es un gobierno encabezado por un exponente más que destacado de la que por algo se dio en llamar “La Patria Contratista”, juzgado por contrabando y delitos varios cometidos con obra pública en Morón.

Todo el mundo tiene oportunidad de reivindicarse, de dejar atrás sus hábitos corruptos, y empezar una nueva vida. Pero no basta aparecer un día como el redentor, el artífice de una nueva cultura que cambiará de un día para el otro el mal existente por un futuro luminosos. Supimos de muchos pastores evangélicos que lloraron por los pecados que cometieron, y fueron perdonados por los fieles de su iglesia, para luego mostrar que su arrepentimiento era absolutamente falso y dar con sus huesos en la cárcel. Pero al menos ellos reconocieron sus faltas y pidieron perdón, que no es este el caso.

Familiares del presidente y funcionarios del gobierno nutrieron las filas de quienes blanquearon enormes capitales, en la última ronda de las dispensas concedidas a los infractores al fisco en aras de aportar algunos recursos a las flacas arcas estatales. Ninguno de estos evasores, que restaron recursos a la nación por centenares o miles de millones de dólares, recibió de las autoridades condena moral por su acción. Más todavía, ellas se indignaron porque la lista de los blanqueadores terminó por conocerse. Se

acogió a la ley, y no hay nada malo en ello, manifestó el presidente en referencia a un hermano. El mismo presidente autor de una modificación subprepticia de la sanción de la legislatura, cambio realizado con el único propósito de burlar la ley para permitir que delitos como el de su familiar pasaran al olvido.

Pero hay más: aparecen actos delictivos protagonizados por integrantes de la fuerza política en el poder, gravísimos, a los que se intenta dejar pasar, con explicaciones que, de tan escasa vergüenza en su formulación, no pueden menos que producir indignación.

Los legisladores del oficialismo blindaron a una diputada sobre la que pesan muy serias acusaciones de corrupción, y cuya prisión preventiva fue solicitada por los jueces del caso. En cambio, un diputado opositor fue encarcelado bajo cargos armados a partir de denuncias obviamente intencionadas, y cuya verosimilitud quedó a cargo de un falso perito que elaboró su dictamen copiando textualmente material publicado en paginas de internet por estudiantes sin ningun soporte serio ni credibilidad.

La tremenda maniobra realizada por encargados de dos campañas electorales de los candidatos de la coalición gobernante es mirada por los encima del hombro por las autoridades, con apenas una vaga promesa de investigar, y sin hacerse cargo de pruebas más que contundentes aportadas al Poder Judicial.

El intendente de una importante capital de provincia -Paraná-, hombre del partido y cercano al presidente y varios ministros, está seriamente involucrado en tráfico de drogas. La respuesta es nuevamente que “hay que dejar que trabaje la justicia”.

Un alto funcionario de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, es grabado en una conversación en la que pide el armado de ofertas apócrifas para una licitación destinada a proveer de cocinas a instituciones escolares, con precisas instrucciones de hacerlo con sobreprecios y explicando hasta los detalles de las cifras a consignar, para alejar el peligro de sospechas de manipulación numérica.

Y la velocidad con que se suceden estos actos de corrupción dejan para el olvido la maniobra de un candidato de las listas del partido hoy oficialista, que debió apartarse -sin castigo, eso sí- por haber inventado pagos por pautas publicitarias a diferentes medios periodísticos que no habían recibido ninguna orden al respecto, ni, mucho menos remuneración por ellas.

En resumen, y a la luz de la contundencia de los hechos, nada habilita al presidente ni a su equipo gobernante a tratar de ubicarse como enemigos declarados de la corrupción, y acusar de corruptos a otros, más cuando tales acusaciones aparecen como producto de retorcidos operativos de los servicios de inteligencia. Servicios, por otra parte, encabezados por un señor a quien, en un entorno de coimas por obras públicas en la Argentina le depositaron seiscientos mil dólares en una cuenta del extranjero, y que pretendió justificar diciendo que el dinero provenía de “la venta de unos muebles de su departamento”.

Hay mucho más, pero basta con lo señalado para ver que la espera de ciudadanía de que la moral y la decencia emanen desde las esferas de gobierno, está tan desencaminada como la de los brotes verdes, la luz al final del túnel, la pobreza cero o el segundo semestre.