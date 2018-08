Santa Fe está lista para lanzar el primer Misoprostol de uso ginecológico hecho en el país

Será de distribución gratuita por ahora en hospitales de esa provincia para casos de aborto no punible

Desde su creación, allá por 1947, el Laboratorio Industrial Famacológico (LIF) de Santa Fe no hizo otra cosa que crecer e investigar en el marco de una filosofía social: todos sus medicamentos son de distribución gratuita. El LIF, en el último tiempo, también picó en punta con drogas de compleja producción. Tal es así que logró un avance significativo en el desarrollo del misoprostol, uno de los medicamentos considerados "esenciales" por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la interrupción de embarazos.



El primer lote, de unos 100 mil comprimidos de uso ginecológico, está en el último proceso de desarrollo y estiman que a fin de año puede estar al alcance de la sociedad santafesina, aunque son optimistas en poder abastecer a la Nación. "Si bien hay que ser cautos, a fin de año, con la autorización de la ministra de Salud Andrea Uboldi, estamos en condiciones de largar la distribución, en principio, en Santa Fe", dice Diego Bruno, integrante del directorio del laboratorio estatal.



"Hace más de 4 años que venimos investigando, porque en la provincia de Santa Fe es un medicamento que se utiliza para la Interrupción Legal del Embarazo. El único medicamento que hay en farmacias o droguería es uno que viene con diclofenac y no es el adecuado para el uso ginecólogo", agrega Bruno.

Bruno se refiere al Oxaprost (misoprostol combinado con diclofenac), que si bien desde hace años se usa para realizar abortos en el país, incluso por el propio Estado en los abortos legales, sólo está autorizado para el tratamiento del dolor en casos de úlceras gástricas. Esto fue modificado el mes pasado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT), que el 2 de julio autorizó a un laboratorio nacional a producir comprimidos vaginales de misoprostol en una presentación de 200 microgramos.

El Misoprostol es recomendado por la OMS en su "Manual de Práctica Clínica para un Aborto" para realizar abortos seguros y lo considera un medicamento fundamental para garantizar la salud reproductiva de las mujeres.

Como todo medicamento que produce el LIF debe superar etapas. La primera consintió en buscar bibliografía y la materia prima. Los datos llevaron a los especialistas a Inglaterra, donde también se adquirieron los estándares de referencia. Luego siguió superar la etapa físico química y microbiológica. Y ahora el Misoprostol se encuentra en proceso de estabilidad. "Esto significa dejar el medicamento en condiciones de temperatura y humedad constante para y midiendo si pierde o no el dosaje a los seis meses, al año y los dos años para ver si baja el 95% del valor del comprimido. Con el misoprostol estamos en ese período pero también se lo puso en una estufa de estabilidad para tener un dato anterior a los 2 años que requiere cualquier medicamento. A fin de año vamos a estar en ese período. Si va todo bien y la ministra lo autoriza estamos en condiciones de largarlo a fin de año pero no decimos un tiempo determinado para que la gente no esté ansiosa con el tema", reconoció.



Si bien la provincia de Santa Fe brinda el medicamento desde 2012 de forma gratuita para la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en sus centros de salud públicos de acuerdo a la ley argentina, comprarlo de forma privada en farmacias ronda los tres mil pesos. Por eso el hecho que un laboratorio estatal lo pueda producir para todo el país significaría " reducirle el costo inmensamente", dijeron a Clarín desde el Ministerio de Salud.

Bruno también explicó que se está haciendo para la provincia pero que la idea es presentarlo en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica (Anmat) por si otra provincia lo necesita o el mismo Ministerio de Salud de la Nación lo requiere.

Fuente: Clarín