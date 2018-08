Solá: "De la crisis se sale produciendo más, no ajustando"

"Tengo experiencia porque viví el 2001 como gobernador y se que de esta situación hay que salir por arriba, produciendo más, no recortando", lanzó el bonaerense en el marco de una charla con a la Asociación de pequeños y medianos productores de Mendoza. En ese marco, Solá señaló que "se sale confiando en el trabajo y en la producción argentina".

Por lo pronto, el diputado pidió "mirar para adelante y centrarse en una única política posible, que es la de defender el trabajo argentino" al tiempo que pidió "cuidar a aquellos que producen y también a los que dan trabajo".

Solá se mostró junto a los diputados nacionales Facundo Moyano, Fernando Asencio y Guillermo Carmona y aprovechó su paso por Mendoza para reunirse con secretarios gremiales cuyanos, legisladores y autoridades del PJ provincial. Durante su recorrida, el bonaerense también se refirió a la posible unidad del peronismo.

"Como oposición estamos muy dispersos, pero caminamos, venimos y vamos para el año que viene tener una oposición seria y unificada". Al ser consultado sobre la situación de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, Solá señaló "No tengo en claro si debería ser o no candidata. Pero no es tiempo de poner el eje en las candidaturas, nuestras energías deben estar puestas en generar los consensos para encontrar un camino distinto para el país".

Ante la consulta sobre la investigación de los cuadernos el propio Solá comentó que "la corrupción existió en el Gobierno anterior y en este Gobierno también, y no se investiga". "Es fundamental que la justicia avance con la verdad, se determinen responsabilidades por parte de los funcionarios que cometieron hechos de corrupción y de los empresarios que pagaron las coimas", concluyó.

