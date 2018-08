PERIODISMO, VERDAD Y RESPONSABILIDAD

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N





Nadie puede negar que el periodismo debe transmitir la verdad. Nadie ignora tampoco que la verdad no es un punto, ni una línea, sino una estructura de tres o más dimensiones, y a la que se puede relatar desde muy distintos puntos de vista. Cada uno de nosotros tiene un bagaje cultural que define el ángulo desde el cual mira la realidad, y ese cuerpo conceptual es el que filtra la información que transmitimos.

A más de que los periodistas tienen la obligación moral de ser veraces, también su trabajo debe ejercerse con prudencia y responsabilidad. Las noticias periodísticas tienen el poder de modificar la conducta de la sociedad, y eventualmente generar el autocumplimiento de sus profesias. No se puede decir “mañana va a haber un corralito”, porque independientemente de la situación existente, la corrida bancaria se va a producir.

Esta columna, desde sus comienzos fue sumamente crítica de la gestión económica de Cambiemos. En nuestra visión, la política económica debía orientarse hacia la independencia económica, a que el país -un país que cuenta con todas las posibilidades para hacerlo- afiance y amplíe su estructura productiva justamente para blindarlo tanto como se pueda respecto de los acontecimientos que se sucedan en otros lugares del mundo.

Es indudable que existen límites para llevar a cabo esa responsabilidad. Demasiada prudencia termina convirtiéndose en complicidad, o por lo menos en una defraudación, por omisión, a los lectores o televidentes.

Hoy, mal puede acusarse a un periodista opositor de dirigirse a su audiencia para enfatizar exageradamente la dramática situación en que se encuentra la economía, por hacer referencia solamente al tema de mayor precupación de la ciudadanía.

Es que los medios más oficialistas ya se expresan en términos más duros que cualquier otro. Transcribamos párrafos de uno de los periodistas más representativos de uno de los medios de mayor afinidad con la filosofia del gobierno actual, Miguel Clariá:

“Los datos de la economia son un espanto, todos los datos de la economía.... Por donte te arrimes a los datos de la economia... cae la actividad, sube el dólar, la recesión que nos jaquea, los datos de la pobreza, la inflación de agosto, que va a ser record.. Por donde lo agarremos: un espanto”

Las cifras se están publicando en toda la prensa con tal abundancia que no vale la pena consignarlas una vez más. El país está quebrado, monetaria pero también institucionalmente. Las universidades, jaqueadas por recortes presupuestarios a los que se suma la subejecución de las partidas y un tremendo recorte a los ya previamente deprimidos salarios de los docentes, están en un estado de rebelión en la que se aúnan todos los estamentos, desde el estudiantado hasta las máximas autoridades.

El calendario de vacunación argentino, un ejemplo en el mundo, se deja de lado en uno de los flagelos más duros que gracias a la ciencia actual pueden ser evitados: la meningitis. Ya no se va a proteger a los niños de 11 años, como se hacía de acuerdo al programa hasta ahora en vigencia. Con reticencias, los funcionarios y sus voceros debieron reconocer el hecho, aunque hablaron de postergación por razones de abastecimiento.

En la introducción a su programa Radioinforme 3, Clariá no solamente habló de la economía. También tocó un tema muy sensible en todo el país, pero particularmente en Córdoba, cuna del histórico movimiento que dio en llamarse “La Reforma Universitaria”. La policía provincial fue convocada por el Decano de la Facultad de Derecho de la UNC a su sede, un hecho grave que lesiona la autonomía universitaria.

Dice el prestigioso periodista: “El conflicto universitario, que está marcando fuerte, gravemente toda la actividad de las casas de altos estudios y de casi un centenar de colegios preuniversitarios, con episodios tan graves como el de ayer en la Facultad de Derecho de Córdoba... La situación planteada allí con presencia policial: las universidades son espacios autónomos; no puede haber allí intervención de fuerzas policiales provinciales. Si hay una situación que requiera presencia policial deben ser federales. ¿Qué pasó ayer en Córdoba? Hay versiones contradictorias. Habló el decano de la facultad de Derecho en Cadena3; intentó explicar que había una llamada anónima, que había riesgos de explosivos, de gente ajena a la Univ y que adicionales policiales tuvieron que actuar para prevenir actos de violencia. Detrás de todo esto... se han alineado todos los rectores de universidades nacionales, a la par, por supuesto, de los movimientos estudiantiles, en defensa de la universidad pública y gratuita, en defensa del presupuesto universitario, en defensa de los salarios docentes, donde se cruzan cifras no coincidentes en relación a si los presupuestos han acompañado o no la inflación”.

Y luego toca otro tema sumamente sensible, como lo es la seguridad jurídica que debe garantizarse a la sociedad toda:

“Los allanamientos del día de ayer que han colmado las pantallas de TV a lo largo del dia... diez horas, doce horas, de allanamientos a las distintas propiedades de la senadora Cristina Fernandez de Kirchner, en la Recoleta, en Río Gallegos... Si alguien presumió que se podía encontrar algo para mostrar estaba loco: no hay ningun allanamiento anunciado con dos meses de anticipación que en caso de que hubiera algo lo pudiera encontrar... Ya se sabrá qué buscaban los investigadores con tecnología y hasta con perros, con tecnología capaz de hace escaneo y demás. Lo cierto es que un punto que será el que me parece de mayor trascendencia; se le impidió el ingreso al abogado de la señora Kirchner, al abogado Carlos Beraldi. Hay allí algo incomprensible por parte de qienes ordenan el allanamiento: la señor Kirchner, senadora, expresidenta, una vez que está frente a la ley, es igual a quien a esta hora es un policía que está controlando la calle... igual, ante la ley. Cualquiera de los dos, si es allanado, tiene derecho a que su abogado esté presente en el allanamiento. Denunció el abogado Beraldi que no se le permitio permanecer en el departamento allanado y en consecuencia van a accionar contra el juez de la causa. Todos los abogados que he consultado sobre el tema coinciden en que por lo menos es un grave error de procedimiento en el allanamiento a la propiedad de la señora Kirchner”

¿Se puede agregar algo para evidenciar el momento en que nos encontramos los argentinos? Ente los muchos referentes -políticos y periodistas- que usan la palabra “tobogán”, elijamos como lo más sugestivo, lo que dice Alberto Fernández:

“Macri ya se lanzó del tobogán y no puede volver para arriba. Ahora tenemos que ver cómo va a caer”