El Abogado Argentino León Amiras consiguió un fallo de FIFA inédito

El amistoso no se llevó a cabo tras las amenazas por parte de la Federación Palestina contra el futbolista argentino Lionel Messi y el resto del plantel de Argentina. En dialogo con Agencia AJN, Amiras aseguró “Es simbólico, es decirle no a la violencia de los dirigentes en el fútbol”, además añadió que “no había motivo para que FIFA no saque una resolución condenando la actitud de barbarie y violencia de Rajoub instando a quemar camisetas de Messi”.

El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub había llamado a “apuntar contra Messi” y a quemar fotografías y camisetas del futbolista argentino.

“Recibí esta noticia con gran satisfacción, desde un primer momento expliqué a la gente de Israel que confió en el Comité Disciplinario de FIFA y confié en que se iba a tomar una medida”, explicó en primer lugar Amiras en una conversación con Agencia AJN.

“Personalmente represento a muchos jugadores argentinos que juegan en Israel y ante violaciones de las leyes, el comité disciplinario de la FIFA da duras sanciones. No había motivo por el que FIFA no saque una resolución condenando la actitud de barbarie y violencia de Rajoub instando a quemar camisetas de Messi, hecho que logró suspender el partido”, continuó el abogado israelí de origen argentino.

Amiras añadió: “Recibo esto con gran alegría por un lado a pesar de ser simbólico. 20 mil francos suizos para la Federación Palestina de Fútbol no es nada y que esté un año fuera de las actividades deportivas tampoco es gran cosa, pero es algo simbólico. Es decirle no a la violencia en los campos de fútbol, no a la violencia de sus dirigentes”.

También mencionó que se sintió “anonadado” cuando escuchó las declaraciones de Rajoub instando a quemar las camisetas de fútbol del equipo argentino, “esta actitud debíamos frenarla”.

Por otra parte, aclaró que la siguiente frase de Rajoub lo llevó a tomar la decisión de presentar la denuncia. ‘Messi es un gran símbolo entonces vamos a apuntar contra él, llamamos a todos a quemar sus fotos, sus camisetas y a abandonarlo. Todavía tenemos esperanza de que el no venga’.

“Periodistas argentinos, especialmente los de la Agencia Judía de Noticias me hablaron preguntando si Israel había presentado algún tipo de denuncia. Ese mismo día presenté la denuncia en FIFA en español, uno de los idiomas oficiales de la FIFA. A los pocos días le pedí a la Asociación de Fútbol de Israel que presentaran una denuncia por tener la legitimación activa por ser la Asociación de Fútbol de Israel de poder también pedir una sanción”, comentó Amiras.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu usó un término futbolístico para referirse a la decisión: “FIFA la metió adentro del arco”, en una analogía a un gol por parte de la FIFA.

Amiras, siguiendo con la misma línea celebró “el mejor gol del Mundial 2018, haber extirpado la violencia del mundo futbolístico”.

“Esta decisión en Israel se ve de manera positiva, no va a quitar la tristeza a los casi 80 mil ciudadanos argentinos de ver a la Selección Argentina aquí en Jerusalem. No nos van a devolver la posibilidad de ver a la selección. Por otro lado la decisión simbólica demuestra que se cometieron errores por parte de la Federación Palestina, de la AFA y su presidente que decidió no venir a jugar y quizás tendría que haber decidido si venir a jugar a pesar de las amenazas criminales de la Federación Palestina”, concluyó el Presidente en ejercicio del Colegio de Abogados de Jerusalem.

Fuente: Agencia Judía de Noticias