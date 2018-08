Mársico: LE DECIMOS “NO” AL AJUSTE A LAS UNIVERSIADES PÚBLICAS

Desde el Partido Demócrata Progresista, queremos dejar en claro nuestro incondicional apoyo a la lucha de los docentes universitarios. Consideramos que el aumento salarial propuesto por la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, para los profesores de las universidades nacionales es insuficiente, sobre todo si tenemos en cuenta que la inflación estimada superará el 30% anual.

Hace tres semanas que 57 Universidades Públicas están cerradas y no hay respuesta alguna por parte del Gobierno Nacional. Entendemos que el ajuste no puede recaer de ninguna manera en la educación. Sin presupuesto no hay docentes, sin docentes no hay estudiantes y sin estudiantes no hay futuro. La educación pública es un derecho y no un privilegio, es el Estado el que por mandato constitucional debe garantizar el acceso a la educación para todos.

Con aulas vacías no hay futuro e igualdad de oportunidades, la educación no se negocia!