Con Cristina Kirchner sería una derrota ir al balotaje

La historia que se va desplegando tras las primeras estridencias del cuadernogate todavía no tiene género político definido. La interpretación del kirchnerismo militante (tipo Andrés Cuervo Larroque) es puerilmente simplificadora: estaríamos ante una conspiración "elaborada en los laboratorios de la CIA" porque "hay un objetivo que tiene el poder trasnacional de extranjerizar la Argentina".

Ese tipo de relato puede servir para apuntalar la credulidad de la propia feligresía, pero responde a hechos con conjeturas y reclama un acto de fe improbable: que se confíe más en su palabra (todavía amparada por fueros) que en la de personajes que arriesgan sentencias agravadas y sanciones económicas si se probara falsedad en sus confesiones ante la Justicia.

DEBILIDAD K Y PREMIO CONSUELO

La debilidad de la defensa K -que tuvo que resignarse, así sea tardíamente, al allanamiento de los domicilios de dos ex presidentes- no indica, sin embargo, que la cruzada moralizadora desatada tras la aparición de los escritos del sargento Centeno haya hecho descarrillar al cristinismo. La saga de los cuadernos, que puede apasionar al electorado de Cambiemos, no cuenta con audiencia en aquellas barriadas en las que la señora de Kirchner asentó su vigoroso segundo puesto en la última elección. No se trata de que allí se celebre el saqueo al Estado, sino, más bien, de que se da por sentado que la política, en cualquiera de sus manifestaciones, incluye esos menesteres.

Y, en todo caso, se califica a sus expresiones por los beneficios directos que llegan allí abajo mientras se supone que las enfermedades del poder se resuelven allá arriba, entre los que lo ejercen y cortejan.

Así, el cuadernogate y su secuela de arrepentimientos sirve para fijar e incluso bajar un poco el techo electoral de la señora de Kirchner, aislándola más de la amplia franja del electorado independiente, de las clases medias, pero por sí solo el fenómeno no erosiona su base electoral principal; puede, así, garantizar que a la señora de Kirchner no le dé para ganar un balotage, pero por el momento no asegura que no participe en el balotage, si se presenta. Si consiguiera ese objetivo se consolidaría como segunda fuerza y contrafigura del sistema político. Eso es más que un premio consuelo.

EL NUCLEO DURO OFICIALISTA

Aunque su base electoral no tiene la solidez y asentamiento de la que por a por sus odios previsibles: un listado que va más allá del kirchnerismo e incluye al conjunto de la cultura peronista, con parada principal en el sindicalismo y los movimientos sociales. En los últimos años, este sector ha acentuado su despecho por el mismísimo Papa Bergoglio, vehementemente sospechado de "populismo".

Este sector observa la realidad con cierto aire de superioridad moral que le nubla la mirada y le impide apreciar su propio sesgo, inverso simétrico del sesgo K: "el mal siempre es el otro, la culpa siempre es del otro". Las políticas se evalúan de acuerdo al daño que pueden producir al adversario.

Por ejemplo: la idea del desafuero de los legisladores sin previa sentencia firme se ha convertido en un lugar común que no considera el hecho de que allanarse a esa medida sería abrir la puerta a potenciales arbitrariedades (un gobierno de tendencia autoritaria con fuerza legislativa podría deshacerse de opositores por el simple expediente de impulsar denuncias judiciales) y tampoco reconoce que los fueros, tal como están, no impiden que los legisladores sean juzgados, que estén obligados a responder a las citaciones judiciales ni que sean eventualmente condenados y deban en tal caso cumplir su condena.

Sumidos en su propia lógica y convertidos en jueces vocacionales, estos sectores duros quieren condenas urgentes, prisiones anteriores al juicio, etc. ¡Y muchos de ellos se consideran liberales!

El gobierno tiene garantizado su apoyo si endurece su discurso. Pero ni con el núcleo duro ni con el acolchado que lo recubre hasta completar el tercio del electorado favorable (un número que se encoge con las dificultades) el oficialismo tiene garantizada una victoria el año próximo.

Porque el otro lado de la luna (o del cuadernogate, si se desea) es la situación económica, donde el gobierno no da demasiado pie con bola. El dólar sigue su serrucho ascendente, la balanza comercial duplica en los primeros seis meses de este año el déficit del primer semestre del año anterior. La paulatina devaluación del peso eleva el porcentaje de PBI que supone la deuda: con 400.000 millones de dólares, a fines de año equivaldrá al 65 por ciento del PBI. Un amigo del gobierno, Martín Lousteau, admitió que a fin de 2019 el gobierno estará entregando un país con números peores a los que recibió en 2015: más inflación, más pobreza.

Si en el conurbano los cuadernos de Centeno no tienen audiencia, en el núcleo duro de Cambiemos hay poca atención a los números. Pero los números son los que ponen techo al gobierno. Los números y la sensación de que el país no termina de componer un sistema político estable, que pueda impulsar y mantener reformas básicas.

CONSTRUIR SISTEMA

En tal sentido, el verdadero interrogante político de 2019 no es tanto quién va a ganar la presidencia, sino qué fuerzas definirán en el balotage. Dicho de otra manera: la pregunta es por la segunda fuerza, si será el panperonismo federal o el kirchnerismo el que disputará con Cambiemos la presidencia. Porque eso define si se construye o no un sistema estable.

En Cambiemos empieza a analizarse el tema más allá del interés -obvio y al mismo tiempo simplificador- de alcanzar la victoria. Se trataría de alcanzarla y de conseguir al mismo tiempo que la sombra K, que obstruye la atracción a los inversores porque oscurece el largo plazo, sea desviada a boxes y, allí, al desguace.

Un camino que -consideran sus impulsores- contribuye al triunfo oficialista y a la construcción de sistema reside en disociar al cristinismo del respaldo de los intendentes peronistas del conurbano. La mayoría de estos no terminan de divorciarse de la señora de Kirchner, no porque coincidan con ella ni porque ignoren cuánto peso negativo les supone en las clases medias de sus distritos, sino porque no quieren perder una cabeza de boleta atractiva en el seno de su electorado más afín.

Este último atractivo quedaría diluido si las elecciones municipales bonaerenses se disociaran de las elecciones nacionales. La llave para esta decisión la tiene María Eugenia Vidal: ella podría adelantar las elecciones en la provincia, separándolas de la elección nacional. La figura de la gobernadora sería la claramente dominante en la elección de distrito y los intendentes tendrían que repartir sus boletas municipales junto a la de Vidal si quieren salir fortalecidos.

Cambiemos podría ganar tranquilo la provincia y desarticularía así el voto municipal de apoyo a la señora de Kirchner. Sería un favor a Macri y también un favor al peronismo nokirchnerista, ya que los intendentes, liberados del matrimonio de interés con el cristinismo, podrían respaldar a un peronismo con menos lastres del pasado.

Claro está, para eso el peronismo federal debe existir con candidaturas atractivas. La suerte del peronismo federal es el eslabón más necesaria en la cadena de valor del sistema en construcción.

La jugada que desde su excéntrica tejeduría política piensa Emilio Monzó dentro del oficialismo (y otros acompañan desde fuera) es una apuesta a ganador, porque piensa sistémicamente y sabe que el mundo mira simultáneamente al gobierno y a la oposición cuando quiere calcular el futuro.

Fuente: La Prensa