Saltó la ficha! Karina Jelinek reconoció que se quedó en la misma casa que Pico Mónaco

Karina aclaró que no lo vio en su estadía en Ibiza. Además, la modelo agregó que no estuvo con él y que tampoco le interesa estar con alguien “recién separado”.

Karina Jelinek estuvo en LAM y habló de todo, incluyendo su supuesto romance con Pico Mónaco. Sin embargo, negó tener una relación con él. Reconoció que la vincularon con el ex tenista en su último viaje en Ibiza, pero dejó en claro que no estuvieron juntos, a pesar de los rumores de que se los vio en las playas de la isla española. “Casualmente estaba ahí, pero no tengo nada que ver”, aclaró la modelo. Además, contó que estuvo con amigos que tiene en común, pero que no se encontraron.

Yanina La Torre igualmente la encaró. Le comentó: “Me dicen de Ibiza que al principio estabas en la misma casa estabas en la casa a la que fue Pico y después te mudaste a la de otros amigos”. La modelo no lo negó, pero aseguró que no se encontró con él. “Iba de casa en casa de amigos. Estaba visitando. Pero te juro que no convivimos”, respondió Karina.

Además, descartó cualquier posibilidad de estar en una relación con Mónaco, en especial porque no se sabe si sigue teniendo una relación con Carolina Ardohain. Reconoció que él es “muy lindo”, pero que no estaría con un hombre “recién separado”. “Y no me fijaría en un hombre así, que ni sé si sigue con Pampita o no, y si está separado tampoco me fijaría en él porque una persona recién separada es un problema”, comentó Karina.