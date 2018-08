Pamela David regresó de urgencia al país: su hijo debió ser operado

La semana pasada, Pamela David acompañó a su marido Daniel Vila a Nueva York. El empresario tuvo una operación de espalda. La conductora tuvo que ausentarse de su programa mientras él se recuperaba. Entre lágrimas, contó en Pamela a la tarde desde la Gran Manzana que “la operación salió exitosísima que es lo importante”.



Sin embargo, su hijo Felipe sufrió una apendicitis y fue internado de urgencia. La conductora volvió a Buenos Aires para verlo. Mientras su marido se quedó allá para su rehabilitación junto a Agustín, el hijo que tuvo con Elizabeth Martínez.

Pamela aseguró que su hijo ya está bien. “Fue una apendicitis de primer grado, la más leve de todas. No estuvo ni cerca de llegar a una peritonitis”, aclaró. Incluso se mostró segura de que pronto le darán el alta: “Como mucho se va a tener que quedar internado en el Mater Dei hasta el sábado”, comentó esperanzada.

El chico de 11 años estaba con su padre, el ex basquetbolista Bruno Lábaque, cuando ocurrió la descompesación. Pamela solo tuvo más que palabras de agradecimiento para su ex pareja, con quien mantiene una buena relación. No solo la ayudó mientras ella acompañaba a Vila, sino que también estuvo al lado de Felipe durante toda la operación.