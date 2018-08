Fuertes declaraciones de Roberto Piazza: “Dos hombres no pueden cuidar a un niño”

Roberto Piazza fue invitado al programa de “Pampita Online” que se emite ahora por el canal KZO. Al diseñador de moda le preguntaron sobre la posibilidad de adotar un hijo junto a su pareja, a lo que respondió: que nunca se había animado a hacerlo porque “los niños necesitan una imagen materna” ya que, según él, “dos hombres no pueden cuidar” a un chico.



Además, aseguró que él “no sería un buen padre; no dejaría salir a mi hijo ni a la esquina por miedo a los abusos”.

“Prefiero adoptarlo yo solo, que adoptarlo entre dos hombres, dos alfas no pueden criarlo. Yo soy ortodoxo, y mi pareja (Walter Vázquez) está de acuerdo conmigo”, dijo.

Después, le preguntaron su opinión acerca de la posibilidad de alquilar un vientre subrogado, a lo que Piazza respondió que de ninguna manera se animaría a hacer eso, ya que preferiría en cualquier caso adoptar a un niño que vive en un hogar.

Finalmente, el diseñador habló de los famosos que decidieron animarse a alquilar un vientre, y entre los que nombró, habló de Marley, de quien dijo que muestra a su hijo Mirko como si fuera “un trofeo”.

“Mi niño sería un nene, no un juguete. No podés exponer al nene, es muy peligroso. Vos mostrás un bebé y no sabés que red mafiosa hay. Ahora es todo muy peligroso”, cerró.