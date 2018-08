CON EL ANDAR DEL CARRO... NO SE ACOMODA NADA

Créditos para todos los gustos

La AFIP consiguió un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por cien millones de dólares. La información señala que ese dinero será destinado a fortalecer su sistema informático, la gestión de riesgo y la atención al contribuyente.

Se trata de una suma respetable, para un propósito loable. Claro que la Argentina no está en muy buenas condiciones para seguir agregando deuda a las impagables obligaciones que ya contrajo el gobierno actual en montos abrumadores durante los casi tres años que lleva en ejercicio, sumada a lo que recibió de la administración anterior, que se fue reduciendo en el período de 2003 a 2015 pero cuyo volumen era importante.

Por otro lado, este tipo de préstamos, que aparece cobrando intereses bajos, suele estar contaminado por una serie de condicionamientos que desvirtúan sus ventajas. Es lo que ocurre con los créditos para fortalecimiento institucional del Banco Mundial. Se contrata personal a través de consultoras que intermedian quedándose con una parte importante de los salarios; se obliga a comprar el equipamiento a determinado proveedor; se somete el proyecto a una burocracia extranacional que lo traba en vez de impulsarlo y se cobran multas por las demoras producidas en la ejecución. Una vez más, no es oro todo lo que reluce. Como fuere, la impagable deuda externa aumenta una vez más.

Balanza en déficit que no cesa

En julio, las exportaciones argentinas sumaron US$ 5.385 millones, en tanto el valor de las importaciones fue de US$ 6.174. Estas cifras determinan un balance negativo de 789 millones de dólares para el mes, condición que se mantiene por 19 meses consecutivos.

En lo que va del año se exportó por 35.205 millones de dólares, y las importaciones alcanzaron 41.072 millones, con lo que el déficit comercial suma 5.867 millones, superando la cifra equivalente a 2017 en 3.363 millones. En los últimos 5 meses de ese año el desequilibrio comercial fue de US$ 5.108 millones. De seguir esa tendencia, el total del déficit de 2018 llegaría a 8.897 millones.

En el primer semestre de 2018, por otra parte, la fuga de capitales registró un total de u$s 16.676 millones. Es difícil proyectar esta cifra al resto del año porque el ritmo al que avanza la conversión de moneda depende del tipo de cambio y otras situaciones. Pero de mantenerse la pendiente el resultado daria la aterradora cifra de más de 33 mil millones de dólares.

Con estos datos, difícilmente podrían alcanzar las reservas del Banco Central y lo restante del préstamo del FMI para atender a las necesidades de divisas, siempre y cuando el Fondo desembolse los tramos restantes, “perdonando” que la Argentina no cumpla con los ajustes prometidos a esa institución. El fantasma del default sigue sobrevolando la Argentina.

Por su parte, la Reserva Federal de los Estados Unidos, en su última reunión, dio a entender que se prepara un nuevo aumento de tasas. Las autoridades monetarias de ese país están muy alertas frente a un incremento de la inflación, y el remedio de que disponen para contenerla es subir el costo del dinero. La misma receta que se intenta aplicar para la Argentina. Pero claro, mientras en USA la tasa de referencia actual es de 2%, en nuestro país tenemos 45%. Y mal puede contenerse la inflación -a cualquier tasa- cuando continúan los tarifazos y las maniobras financieras derivadas de la permanente caida de confianza de los mercados en la evolución de la economía del país. Los estadounidenses no se agolparán nunca a comprar dólares, porque los tendrían que pagar con... dólares.

El “polémico” Guillermo Moreno

El pintoresco ex Secretario de Comercio kirchnerista da por hecho el fin del gobierno de Mauricio Macri. A diferencia de cualquier otro partidario de las administraciones anteriores a Cambiemos, que carecen de palabras suficientes para denostar al juez Bonadío, Moreno lo considera como una pieza clave de la destitución del Presidente. La continuidad del caso de los cuadernos, asegura, no puede terminar en otro lugar que en el llamado a declaración al Jefe de Estado. Entonces, según su visión, la Legislatura no podrá tomar otra actitud que el juicio político y la búsqueda de una salida institucional a la crisis. La alternativa, sostiene, es que la crisis se resuelva en la calle, con un saldo que nadie desea. ¿Alguna otra forma de salir del brete? Parece que Moreno acepta apuestas.