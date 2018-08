El Gobierno cree que el discurso de Cristina Kirchner en el Senado fue el lanzamiento de su campaña presidencial

El gobierno entrevió en el aguerrido discurso de Cristina Kirchner ante el Senado el virtual lanzamiento de su campaña presidencial para el 2019 que, al entender de la Casa Rosada, se sustentará en dos ejes centrales que plasmó la senadora del Frente para la Victoria: la victimización de su figura y el ataque a Mauricio Macri por el funcionamiento de la economía en la Argentina.

Varios ministros y secretarios de Estado que siguieron por TV el discurso de Cristina Kirchner en el Senado, donde se aprobó el pedido de allanamiento a su casa por la causa de los cuadernos K, expresaron que el mensaje de la ex presidenta estuvo dirigido a su electorado kirchnerista más duro y fue una muestra clara de que la senadora de Santa Cruz está dispuesta a dar pelea contra el gobierno en las elecciones del año que viene.

"Este fue el lanzamiento de Cristina Kirchner como candidata presidencial. No hay dudas. El mensaje de respuesta a los cuestionamientos que le hace la justicia fue una suerte de fuga hacia adelante como la única manera que tiene de defenderse", expresó un encumbrado ministro que regresaba de Chile junto con la amplia comitiva de funcionarios del gobierno que viajó hoy a Santiago para participar de un encuentro interministerial con el gabinete de Sebastián Piñera.



A la vez, otro funcionario remarcó sin vueltas: "El slogan de la ex presidenta pareció ser 'vamos por todo porque ahora vienen por mi'", dijo en referencia a los duros ataques a la gestión de Macri que enarboló Cristina Kirchner en los 45 minutos que duró su discurso en la Cámara alta.

En tanto, un allegado al presidente que también viajó a Chile con el resto de los 15 ministros, destacó que el mensaje de la ex presidenta fue un "posicionamiento político para su militancia en abierto enfrentamiento con el peronismo federal" que lidera Sergio Massa.

El pasaje de Cristina Kirchner en que planteó que "no me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadio, los desafueros, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice", fue visto desde la Casa Rosada como una afrenta directa a Macri y a Cambiemos. Es decir, un virtual lanzamiento de su campaña presidencial.

En el gobierno no sólo le restaron importancia a las denuncias de la ex presidenta sino que también la relacionaron con "prácticas oscuras que ella misma tuvo durante su mandato con una permanente manipulación de la justicia y que cree que todos actúan igual", según remarcó un ministro.

Durante la extensa sesión que se realizó en el Senado para tratar el pedido de allanamiento en el departamento de Cristina Kirchner, la vicepresidenta Gabriela Michetti evitó enfrentarse a la ex mandataria incluso cuando la acusó de haber tenido en su casa bolsos con dinero en una causa que "casulamente prescribió", dijo.

A diferencia de otras oportunidades en que Michetti se cruzó con Cristina Kirchner, esta vez la dejó hablar más de la cuenta para evitar que se victimizara. Allegados a la vicepresidenta dijeron "Cristina Kirchner tiene como única manera de defenderse la estrategia de ataque construyendo ficciones de persecusión y proscripción".

De esta manera, Michetti coincidió con el resto del gobierno en que la ex presidenta usará en adelante la estrategia de la victimización.

Macri le restó importancia al discurso de la ex presidenta y se concentró toda la tarde con la actividad oficial desde la quinta de Olivos.

El Presidente recibió este miércoles a Diego Bustamante, un joven porteño que se radicó en el norte del país para desarrollar tareas de ayuda social y es fundador de la ONG Pata Pila, que trabaja en la prevención de la desnutrición infantil en comunidades originarias de la provincia de Salta. También participó del encuentro, realizado en la residencia de Olivos, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley para hacer un seguimiento de la conflictividad social.



"Macri no tuvo tiempo para detenerse en el debate en el Senado y mucho menos en el discurso de Cristina Kirchner. Pero sabemos que su estrategia es victimizarse", comentó un funcionario de la Casa Rosada.

En esta misma línea de indiferencia marcada hacia la ex presidenta hubo varios funcionarios que se excusaron a la hora de hacer una evaluación del discurso de la senadora. Algunos explicaron que regresaban de Chile y no habían tenido tiempo para atender el mensaje por TV. Otros, en cambio, comentaron con ironía: "vi el partido de San Lorenzo, quizás después vea por Youtube el mensaje", cerró un secretario de Estado.

Como sea, en el gobierno están convencidos de que la ex presidenta utilizará la causa judicial de los cuadernos K para hacer campaña, victimizarse y reforzar su discurso de extrema dureza contra las políticas económicas encaradas por el gobierno.

