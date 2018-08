Pichetto le pidió a Cristina Kirchner que no se victimice

"Nunca hemos caído en el agravio de decir 'traidores' ligeramente ni hemos lastimado a nadie en lo personal. He escuchado algunas cosas lamentables", sostuvo el senador de Río Negro en referencia la intervención de la ex presidenta, en la que advirtió que sufrió "fuego amigo"

"No hagamos el esquema de la victimización", le pidió el senador justicialista Miguel Angel Pichetto a la ex presidenta Cristina Kirchner durante la sesión en el Senado donde se trató el pedido de allanamiento del juez federal Claudio Bonadio a los domicilios de la ex jefa de Estado.

El senador de Río Negro se refirió a la ley de fueros y dijo que los "fueros no existen más técnicamente" ya que "el proceso judicial se puede llevar desde primer acto procesal hasta la sentencia condenatoria, y el imputado, procesado durante el juicio oral tiene que asistir como ha asistido Carlos Menem a todos los procesos que se le han iniciado". Pichetto también resaltó el ex presidente riojano asistió siempre cada vez que es recurrido por la justicia.

"La Constitución establece la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto. Clarita. Para un senador o un diputado. Estos son los fueros que fija la Constitución", explicó Pichetto previo a pedirle a la ex presidenta, quien no lo miró durante su discurso, que no se victimice por la situación judicial que atraviesa. "Tampoco hagamos el esquema de la victimización. No lo hagamos", sentenció.



Por otra parte, Pichetto chicaneó a Cristina Kirchner asegurándole que aunque esté afrontando múltiples procesos judiciales podrá ser candidata a presidente el próximo año. "Se puede ser candidato en la Argentina hasta que haya sentencia firme con principio de cosa juzgada porque rige el principio de inocencia, entonces quédese tranquila que seguramente usted va a poder ser candidata en 2019, no se haga problema", le señaló.

El legislador peronista arrancó su intervención dirigiéndose directamente a Cristina Kirchner: "He sido mencionado y sería conveniente que cuando me toque hablar a mí la señora senadora se quede en el recinto, porque tendría una estructura integral. Cuando hablé del caso brasilero hablé de la proscripción de Lula también".

Enseguida, Pichetto le recomendó a la ex presidenta "que nos escuchemos. Siempre hemos tenido una actitud de respeto". Y agregó: "Nunca hemos caído en el agravio de decir 'traidores' ligeramente ni hemos lastimado a nadie en lo personal. He escuchado algunas cosas lamentables".

En otro tramo de su discurso, el rionegrino le recordó a Cristina Kirchner que cuando era diputada había asegurado que los legisladores no debían poner ninguna traba al accionar de los jueces.



"La legisladora que yo conocí allá por los 2000 en el marco de la crisis de la banelco, a posteriori de esa crisis, que fue una crisis institucional relevante en Argentina, donde el Senado estaba impactado por denuncias parecidas a las de ahora. La diputada en ese momento planteaba que no había que poner ningún tipo de obstáculo a la labor de los jueces".

Pichetto recordó que ese pedido de Cristina Kirchner está asentado en la comisión de asuntos constitucionales. "Tal es así que la propia diputada en ese momento se abstuvo porque consideraba que esta ley era una tapadera para que los senadores pudieran zafar y continuar en sus bancas", sostuvo. Y, en esa línea, agregó: "La historia muestra, a veces, a los acontecimientos de una manera o de otra. Contémoslos como fueron".

"Si hace tres semanas ella misma hubiese decido allanarse a las medidas de este allanamiento o inspección ocular, porque difícilmente se encuentre algo consistente en términos de la investigación, nos hubiera alivianado la tensión sobre el Senado", afirmó.

Fuente: Infobae